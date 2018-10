22, Enero, 2015 22, Enero, 2015 1:44 a.m. 1:44 a.m.

HABRA CAMBIO DE CULTURA CON EL CANAL

El diario inglés 'The Guardian' dedica un amplio reportaje al Canal Interoceánico por Nicaragua, asegurando que los lugares paradisiacos en Punta Gorda, en el caribe nicaragüense, podrían perder su tranquilidad y exuberancia con el pasar de grandes buques mercantes. 'Si se cumplen los sueños de los funcionarios nicaragüenses y empresarios chinos, este idilio remoto será transformado durante los próximos cinco años en un centro de comercio mundial', dice The Guardian. "Es como cuando los españoles llegaron aquí, trajeron una nueva cultura. Lo mismo viene con el canal", dijo Manuel Coronel Kautz, el jefe de la Autoridad del Canal. "Es muy difícil ver lo que sucederá más tarde, como lo fue difícil para los pueblos indígenas que se imaginen lo que sucedería cuando vieron los primeros barcos (europeos)", añadió. El gobierno de Nicaragua espera que el canal pueda finalmente alcanzar el sueño sandinista de erradicar la pobreza, señala el rotativo… The Guardian señala que pese a las protestas, los topógrafos chinos han estado a la altura de la tierra y en los próximos meses, se espera que HKND anuncie paquetes de compensación para aquellos cuyas vidas se verán al revés, es decir, expropiados o negociación por el uso de la tierra, aunque admite que persiste malestar. The Guardian habló con funcionarios del Gobierno de Costa Rica que dicen estar preocupados por el Río Colorado y sus niveles de agua por lo que han pedido a Nicaragua explicación y tampoco descartan acciones contra el Canal. Los grupos de campesinos y ambientalistas que se oponen al Canal Interoceánico intensificarán sus protestas, pese a los recientes anuncios de que la ruta se ha modificado y no pasará por El Tule y que iniciarán los procesos de negociación de compra y alquiler de tierras. Se mantienen piquetes y tranques en La Fonseca, La Unión, El Tule y la Isla de Ometepe. En Puerto Príncipe, en Nueva Guinea, unas 200 personas se mantenían hoy protestando, mientras que grupos ambientalistas promovían protestas en Punta Gorda, en el caribe sur, en tanto en La Fonseca, Nueva Guinea mantenían un plantón en la entrada de la población. Los organizadores de las protesta alegan que se sienten amenazados por la presencia de tropas especiales de la Policía Nacional.