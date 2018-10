22, Enero, 2015 22, Enero, 2015 1:48 a.m. 1:48 a.m.

SUGIEREN QUE CELAC SEA PUNTO EN COMUN ENTRE COSTA RICA Y NICARAGUA

La cumbre de la CELAC que se realizará este próximo 28 y 29 de enero debe servir como un espacio de comunicación y concordia para que los presidentes de Nicaragua y Costa Rica dialoguen y reactiven la comisión binacional sugirieron expertos en derecho internacional. Sin embargo este miércoles el vice canciller de Costa Rica Alejandro Solano, confirmo que no está previsto ningún encuentro bilateral entre los mandatarios Daniel Ortega y Luis Guillermo Solís. 'a mí me parece que estamos en un escenario bueno para que ahí pueda surgir un acuerdo para la reactivación de la comisión binacional por lo menos a nivel de ministros de relaciones exteriores' observó el experto en derecho internacional Mauricio Herdocia. Mientras el analista Norman Miranda dijo no sorprenderle que Costa Rica no esté interesada en dialogar con Nicaragua por lo que lamento que no se aproveche el encuentro de la CELAC para no abordar otros asuntos de interés binacional, al margen de los diferendos territoriales, como temas migratorios, comercio y cooperación en seguridad.