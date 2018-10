EJECUTARÁ 21 PROYECTOS DE DRENAJE PARA REDUCIR INUNDACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS

3:14 a.m.

La Alcaldía de Managua (ALMA) ha planificado ejecutar un aproximado de 21 proyectos de drenaje pluvial para este 2015 con una inversión superior a los C$114 millones de córdobas, mismos que se espera estén finalizados antes del inicio de la temporada lluviosa y de esa manera reducir las inundaciones en puntos críticos de la capital. El secretario general de la comuna capitalina, Fidel Moreno Briones, afirmó que uno de esos proyectos es el que está siendo finalizado en el barrio Oscar Turcios, uno de los puntos críticos que han producido afectaciones constantes, producto de anegaciones, entre 50 y 60 familias de esa localidad capitalina. 'Aquí prácticamente después de cada lluvia fuerte teníamos más de 300 personas evacuadas por las constantes lluvias que se nos producían. Hemos logrado profundizar el lecho del cauce y revestirlo, se revistieron 100 metros de cauce, 60 metros aguas arriba y 40 metros aguas abajo. Esto va a permitir que el volumen de agua no se taquee en el puente y que el agua fluya normalmente. Eso va a reducir lógicamente las inundaciones en este punto, por los volúmenes de agua a lo largo de este cauce tenemos que seguir trabajando porque seguramente vamos a tener nuevas afectaciones', explicó Moreno. Según el funcionario de la Alcaldía, esta fue una de las obras de emergencia que se iniciaron después del invierno pasado, una de las más grandes del Distrito I, cuyo costo de inversión asciende a C$7.5 millones de córdobas y en los próximos días habrán finalizado las labores, dado que actualmente solamente se están desarrollando obras de protección del cauce. Moreno señaló que la comuna también desarrollará otros 21 proyectos en toda Managua en búsqueda de ir reduciendo los puntos críticos y mejorar el drenaje de la ciudad. 'Esta es una ciudad que tiene muy poco drenaje y el poco que tiene no es suficiente para la cantidad de agua que tenemos, entonces el tema del drenaje se tiene que trabajar integralmente con una mejor planificación urbana, que obviamente tenemos que insistir más en eso, desarrollando más obras de drenaje y también una cultura ciudadana que nos permita que en las obras de drenaje no tengamos basura', expresó. El secretario de la Alcaldía detalló que se está priorizando completar dichas obras antes del inicio del invierno 2015, aunque quedarían pendientes otros seis proyectos que están en la etapa de formulación y diseño y que se prevé concluyan en la segunda etapa del periodo lluvioso.