SIN TIERRAS NO AVANZARÁN OBRAS DEL CANAL

La proyección de 150 empleos para la construcción de las obras auxiliares del Canal Interoceánico tendrá que esperar, pues actualmente estas están en una etapa 'muy preliminar', reveló Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, CNC. Según un recorrido realizado por El Nuevo Diario en la zona de Brito, en las obras iniciales labora una decena de personas, pese a que de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental y Social que publicó la concesionaria del proyecto, HKND, se contaría con 150 nicaragüenses. 'Ahorita las obras son muy preliminares. Todavía no han terminado de negociar las tierras y hasta que no terminen de negociar las tierras, no van a arrancar los trabajos un poquito más grandes. Tenemos que tener paciencia', destacó Lanzas. Desde el fin de semana pasado, pobladores de la zona reportaron la presencia de encuestadores que consultan a los dueños de algunas propiedades sobre su disposición a vender o rentar sus propiedades. Lanzas señaló que mientras no se cuente con los terrenos, 'no podemos entrar y no vamos a poder crear esos puestos de trabajo'. En ello, coincidió el líder sindical de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, CST-JBE, Luis Barbosa, quien aseguró que no será hasta a mediados del primer cuatrimestre cuando se vean avances en la obra. Además, dijo que calculan que entre la última semana de enero y primeros días de febrero, podrán contar con datos más concretos sobre los procesos de contratación de personal que esperan incluya a albañiles, carpinteros, armadores, entre otros. Las obras, hasta ahora, abarcan un tramo de seis kilómetros entre la hacienda Miramar y la desembocadura del río Brito.