POLICIA NACIONAL TRABAJARA CON ALCALDIAS DE TODO EL PAIS PARA REDUCIR ACCIDENTES DE TRANSITO

Tras sostener un encuentro con alcaldes y alcaldesas de todo el territorio nacional, el Subdirector General de la Policía Nacional, Comisionado Francisco Díaz, explicó que será a través del Modelo de Alianzas donde participan las municipalidades y las mismas familias, que se trabajará una intensa campaña para disminuir el índice de accidentalidad. 'Se pueden evitar estos accidentes articulando nuestra estrategia y nuestro modelo de Gobierno. La mejor prevención no es la que hace la Policía, sino la que se hace desde la persona, desde la familias, desde la comunidad en nuestro Modelo de Alianzas', destacó. El jefe policial refirió que en Nicaragua el parque automotor ha crecido a 574 mil 269 mil vehículos, y este ha sido un factor clave del incremento de accidentes, sumado a la irresponsabilidad de personas que no acatan las señales de tránsito, o conducen en estado de ebriedad, no usan el casco o cinturón de seguridad. El Jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, Comisionado Mayor Roberto González Kraudy, expuso que con las mismas alcaldías se desarrollará una Campaña de Educación Vial, y se trabajará en la señalización de calles en las cabeceras departamentales. Por su parte, el Comisionado Edgard Sánchez, Jefe de Prevención y Educación Vial, indicó que dentro de los principales ejes de esta campaña, se hará conciencia para la protección de la vida a las familias, y se hará un llamado a la responsabilidad y prudencia al movilizarse como peatón y pasajero. 19 Digital.