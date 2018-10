JOSE ADAN AGUERRI RECONOCE QUE BUROCRACIA ENTORPECE BENEFICIO DE EXONERACIONES A PRODUCTORES

Los productores agrícolas de Nicaragua no están gozando de las exoneraciones que la Ley de Concertación Tributaria les otorga, por la burocracia que el sistema les impone, reconoció ayer el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri. El representante de esa organización empresarial manifestó que se ha establecido una serie de 'nuevos mecanismos de solicitud de información', que en la actualidad tal y como está la ley limitan especialmente a los pequeños productores agrícolas, dijo Aguerri. 'Le estamos quitando la oportunidad al productor de poder comprar el producto exonerado, y se encarece en todo caso el desarrollo de la actividad para el productor, especialmente para el pequeño productor', precisó el presidente del Cosep. La ley establece exoneraciones al productor en el caso de compras de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos, a las productores agropecuarios y de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y pesquera, mediante lista taxativa. Por su parte el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, Michael Healy, expresó que únicamente es un porcentaje menor de productores los que tienen esta problemática. 'En su mayoría los productores tienen toda su documentación en orden, lo que estamos viendo es ver cómo pueden agilizar y solucionarles ese problema y que sea más ágil', dijo Healy. CUESTIÓN DE TIEMPO Con la reciente reforma automáticamente el beneficio se grava al producto y no a los productores agropecuarios, lo que se traduce en un ahorro de tiempo para el sector. 'Lo que nosotros estamos planteando es que una vez que entre en vigencia dentro de dos meses y medio el nuevo mecanismo, donde ya se va a exonerar el producto, ya no habría problema, pero mientras eso llega no podemos quitarles ese derecho a los productores', mencionó Aguerri. La problemática fue planteada en las reuniones de trabajo con el Gobierno y en la Mesa de Seguimiento que se realiza periódicamente con el asesor para Asuntos Económicos, Bayardo Arce. END