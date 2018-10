CÓDIGO DE LA FAMILIA MÁS AMPLIO, PADRES PODRÁN OBLIGAR A LOS HIJOS A UNA PENSIÓN DE ALIMENTO

4:53 a.m.

Por si usted no sabía los padres y madres ahora pueden demandar a los hijos por pensión de alimentos, Aunque esta obligación es bíblica muchos hijos no la cumplen. Pero con el nuevo código de familia, que entrara en abril, se garantiza este derecho. Los hijos se verán obligados a pagar una demanda de alimentos para sus padres. Y si usted no se lleva bien con su hermano o hermana, será mejor que establezca relaciones, porque entre hermanos también se pueden demandar alimentos. 'Si su hermano o hermana está pasando por una situación crítica, se encuentra desempleado y tienen algún problema de salud, que lo imposibilte trabajar, perfectamente podría demandarlo por una pensión de alimentos'. Dijo la Doctora Margarita Romero, Juez sexto distrito de Managua. Y las embarazadas también pueden demandar una pensión de alimentos para sus hijos que están por nacer. Siempre y cuando este fuese concebido antes o después de de los 270 días de la separación de los conyugues o convivientes. El nuevo código de Familia consta de 674 artículos. Apartar de abril cuando entre en vigencia el código, los casos se realizaran de forma oral y serán resueltos en menos de dos meses.