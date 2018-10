PROMOVERÁN CAMPAÑA NACIONAL PARA PREVENIR ACCIDENTES

El comisionado Edgard Sánchez, Jefe de Seguridad y Prevención Vial de la Policía de Tránsito Nacional, anunció la puesta en marcha de una campaña dirigida a la prevención y disminución de los accidentes, como forma de reducir las cifras de personas muertas o lesionadas. 'Vamos a difundir una campaña de comunicación social, en cuanto a estar transmitiendo a la población spots publicitarios, viñetas radiales, vamos a estar haciendo entrega de materiales didácticos, la aplicación de la educación vial', anunció Sánchez. Este trabajo será apoyado por el Ministerio de Educación, los gobiernos locales y otras instituciones del Gobierno. El jefe policial manifestó que las clases de educación vial se comenzarán a impartir desde el inicio de las clases, ahora en febrero y no en julio como estaba programado. 'Vamos a incursionar en el trabajo preventivo con los padres de familia que tienen a sus hijos en los distintos centros de estudio. Este es un plan que estamos coordinando con todos los directores de primaria, secundaria que atienden a nivel nacional, para fortalecer desde ahora en febrero las actividades que vamos a estar desarrollando de educación vial con todos los niños', dijo Sánchez. Los accidentes de tránsito están ocurriendo principalmente por la actitud del conductor y también de los peatones, los que no respetan las señales de tránsito, no guardan su distancia, manejan temerariamente, a altas velocidades y conducen en estado de ebriedad. 'Hay un manejo temerario en la mayor parte de los conductores que se han visto involucrados en los accidentes, esto de acuerdo a lo que reflejan las estadísticas y es algo que la Policía Nacional ha estado de cara a la prevención, atacando con los planes de regulación operativa', mencionó Sánchez. Agregó que la policía de tránsito seguirá realizando los operativos de regulación, enfatizando siempre el trabajo educativo preventivo, a fin que la población y particularmente los conductores tomen conciencia de manejar con prudencia. Sánchez manifestó que las diferentes campañas que se han realizado en los últimos años y meses, han dado resultados positivos, pues a pesar que cada año el parque automotor crece en 50 mil vehículos más, los accidentes disminuyen. 'Esos indicadores de los cuales te hablo crece hasta en un 10 por ciento, estamos hablando que se nos incorporan 50 mil vehículos y 50 mil conductores, o sea son 50 mil veces más que pudiéramos tener ocurrencia de tránsito cuando hablamos que los protagonistas de la mayor parte donde se involucran los accidentes son los conductores, sin embargo nosotros crecemos en accidentes no más de un 4 o 5 por ciento y los indicadores están punteando arriba de un 11 por ciento, entonces no es que sea efectiva la campaña, sí tiene efectos positivos', manifestó. Lamentó que estén ocurriendo accidentes atípicos, en el que se están registrando dos, tres y hasta 4 personas muertas. El año pasado ocurrieron 70 accidentes de tránsito en el que se registraron en cada uno, dos o más personas fallecidas. 'De esos casos, tenemos 70 que sucedieron el año pasado y prácticamente nos hizo crecer cifras numéricas, pero estadísticamente en lo que son accidentes con víctimas, disminuimos en 237 accidentes menos, entonces estuviéramos hablando, si no hubieran esos casos atípicos, de 237 muertos menos y unos 500 lesionados menos', valoró el jefe de tránsito.