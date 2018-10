PARQUE HISTÓRICO APUNTA A CONVERTIRSE EN ATRACCIÓN

6:21 a.m.

Poco a poco la Alcaldía de Managua intenta incorporar el Parque Histórico Loma de Tiscapa al circuito de atracción que existe en el antiguo centro de la capital con el Puerto Salvador Allende, Paseo Xolotlán, Plaza de la Revolución, Parque Luis Alfonso Velásquez Flores y la Avenida Peatonal Augusto C. Sandino. Para lograrlo, el Concejo Municipal aprobó el año pasado un presupuesto de tres millones de córdobas para rehabilitar la infraestructura de la Loma en los aspectos de ornamentación, sistema eléctrico, bancas y juegos infantiles; y para este año se destinan 1.5 millones de córdobas en el mantenimiento que demanda el sitio. 4.5 millones de córdobas es el monto que ha destinado los concejales de Managua para mejorar y mantener las instalaciones del Parque Histórico Loma de Tiscapa. En ocasiones anteriores Fidel Moreno, secretario general de la comuna, ha manifestado que la intención es tener una ruta de destinos para la convivencia de las personas, que inicie en el Parque Histórico Loma de Tiscapa, baje hacia el Norte pasando por la Avenida Peatonal Augusto C. Sandino hasta llegar a las orillas del lago de Managua, donde está el Puerto Salvador Allende y el Paseo Xolotlán. Pese a los tres millones de córdobas que invirtieron en 2014, el parque aún no logra ser llamativo.