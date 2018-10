ALTAS MULTAS POR INFRACCIONES NO DISMINUYEN ACCIDENTES

Los planes de prevención de los accidentes automovilísticos que ejecuta la Policía de Tránsito en el país únicamente son de forma coyuntural y las multas aplicadas no resuelven el problema, estimó el dirigente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi (Fenicootaxi), Vidal Almendárez. A su criterio, los accidentes con saldos mortales siguen sin frenarse, pese al endurecimiento de la Ley 431, Para el Régimen de Circulación Vehicular con sus reformas, debido a que las mismas tuvieron un objetivo económico. 'Es decir, incrementar las multas, pero no se hizo ningún esfuerzo para tratar de realizar acciones que tengan que ver con la educación vial. En vez de medidas pecuniarias deberían haber medidas de atención', indicó Almendárez. El martes, el jefe de Tránsito, comisionado mayor Roberto González, en reacción a las críticas y protestas por las altas multas que aumentaron en los últimos días, afirmó a LA PRENSA 'no nos interesa la multa, nos interesa su vida, prevenirla'. Hay grupos que por ese motivo han demandado de una nueva reforma a la Ley, pero González alegó: 'Eso es competencia de los legisladores'. Para Almendárez, las autoridades deberían implementar otro tipo de acciones para incidir en los altos índices de accidentes. Mencionó el dirigente de Fenicootaxi que las autoridades deberían implementar planes educativos para aquellos conductores que reincidan en las infracciones. Almendárez puso de ejemplo labores sociales comunitarias, como existen en otros países, que deberían ser adoptadas en Nicaragua. 'No siempre la solución en este tipo de problemas es a través de las multas, porque al incrementar las multas e imponer excesivamente lo que se da es descontento de la gente, que muchas veces hasta lo justifican', expresó Almendárez. El dirigente de un sector de los taxistas estimó esta situación: 'Más bien abre a mayor posibilidad de las mordidas', por lo que a su criterio esto más bien le ha traído más problemas a la Policía, que deberá esforzarse más para controlar a sus oficiales. Pese a que el jefe de Tránsito, comisionado mayor Roberto González, aseguró que en sus planes de prevención integran a toda la sociedad, Vidal Almendárez, apuntó que desde el 2007 no los invitan a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Educación. Los representantes de los transportistas, tanto colectivo como selectivo, estaban entre los sectores que integraban ese Consejo y en el que abordaban el tema de los accidentes. 672 personas perdieron la vida en 2014 a causa de más de 29,000 accidentes automovilísticos ocurridos en calles, pistas y carreteras de Nicaragua. La mayoría de los accidentes con saldos mortales ocurrieron en carreteras.