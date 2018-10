DISEÑADOR DE TRAJE NACIONAL EN PLEITO CON MISS NICARAGUA

Sorprendió el comentario que hizo en facebook el diseñador Neftalí Espinoza quejándose de que Miss Nicaragua Marline Barberena no lució el traje nacional como debía y que no lo armó bien. Espinoza mantuvo su comentario por 24 horas en su muro de facebook pero hoy ya lo había borrado, pues tal parece que alguien le jaló la chaqueta de la organización por el infortunado comentario que daba a entender que tenía serias diferencias con la Miss. En el comentario Neftalí decía: "Hoy quiero decir a todo el pueblo de Nicaragua que estoy muy orgulloso de haber elaborado un buen diseño porque de eso estoy muy seguro, pero que lastimosamente no fue armado como tenia que ser mucho menos lucido como lo soñé" refería Neftali. La Miss en su cuenta de instagram le contestó; "Neftali ninguno de los trajes que le gustaron al publico quedaron. El traje fue armado correctamente y nadie tuvo tiempo de modelar porque estamos grabando el intro para la noche final con los trajes. Pero claro que tu traje es bello y tu talento se ve. Ellos hicieron su decision en base a fotos. Si decir esto te hace sentir mejor dale. saludos", aseguró Barberena. Este viernes el diseñador borró el comentario que hizo ayer y hoy sacó la bandera de la paz al comentar: "...Quiero decirles a todos que adoro a Marline Barberena no crean que entre ella y yo hay diferencias, es mas hablamos todos los dias y aqui estoy como muchos nicas apoyandolas" aseguro el diseñador del tambien traje del diablo y que causó polémica el año pasado hasta que se vio obligado a cambiarlo por el actual que lució Miss Nicaragua en Miss Universo. El traje nacional no fue escogido por los jueces entre los 5 finalistas a mejor diseño. El año 2013 Nicaragua se quedo con el primer lugar en mejor traje nacional que lució Nastassja Bolivar en Miss Universo.D