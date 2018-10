24, Enero, 2015 24, Enero, 2015 7:40 a.m. 7:40 a.m.

FRANCISCO AGUIRRE SACASA 'DEBEMOS PREPARARNOS ANTE DESBLOQUEO DE CUBA'

Nicaragua tendrá que prepararse económica y políticamente ante el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, consideró este viernes el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, quien sugirió al Gobierno --ante esta situación--, mejorar las relaciones con Washington 'de correctas pero no cordiales a correctas y cordiales'. El ex diplomático liberal, recordó que Cuba puede ser un país que no tenga autos nuevos, pero representa --sobre todo si logra acomodarse a los Estados Unidos económicamente-- un tremendo competidor y contrincante para Nicaragua en rubros como el turismo, ron, puros y azúcar. 'Nosotros pensamos que Cuba es una isla que está devastada, pero quiero decirte que el tamaño de la economía cubana es cuatro veces más grande que la nuestra y el ingreso per cápita del cubano es dos veces más elevado que el del nicaragüense. Debemos prepararnos', explicó. TURISMO ATRACTIVO Aguirre considera que una de las áreas donde Cuba sería un contrincante para Nicaragua es el sector turístico, esto por la proximidad de la isla a los Estados Unidos. 'Una isla que está a 30 minutos por avión de Miami y que mantiene el recuerdo de haber sido la capital del Caribe, antes de la derrota del presidente Fulgencio Batista por el ex mandatario Fidel Castro', agregó. 'Entonces el turismo nuestro que está despegando ahorita, de repente podrá encontrarse de aquí a cuatro años un tremendo rival y contrincante en Cuba', señaló Aguirre, quien detalló que las playas cubanas como Varadero, son consideradas un paraíso y se han convertido en la fruta prohibida de los norteamericanos, tras el bloqueo a la isla. RON Y PUROS Aguirre destacó, también, que otros rubros que Nicaragua vería afectados, son el ron y los puros, de los cuales Managua exporta al mercado norteamericano por ser excelentes productos. '¿Por qué valoran bien nuestros puros? Primero porque son buenos, pero en el fondo porque es prohibido en los Estados Unidos importar el cubano, y los cubanos van a lograr el permiso de exportar puros y en ese momento va a haber una competencia para la industria tabacalera nicaragüense', advirtió Aguirre. El ex diplomático añadió que el ron nicaragüense que ya tiene su nicho en los Estados Unidos, también tendrá competencia cuando el país norteamericano empiece a importar el cubano. Recordó, además, que Cuba sigue siendo un productor importante de caña azúcar, y produce más que Nicaragua, por lo tanto se convierte en otro rubro de competencia. GENERARÁ TENSIONES 'Esa competencia podría resultar en algunas tensiones entre las relaciones políticas de ambos países. Porque Cuba va a hacer lo que le conviene a Cuba y no necesariamente lo que le conviene a Nicaragua. Por eso nosotros tenemos que prepararnos ya para los efectos económicos y políticos de ese descongelamiento que traerá un nuevo jugador que no estaba en la pantalla radar de Nicaragua antes del 17 de diciembre del año pasado', dijo. SENADO NO SE OPONDRÁ A ACERCAMIENTO CON CUBA PRONÓSTICO• El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa considera que el restablecimiento de las relaciones entre ambos países será una realidad, y no le ve mayores problemas políticos a lo interno de los Estados Unidos. Cree que los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Ted Cruz, precandidatos republicanos para la Presidencia, se opondrán a un restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington, pero no se atreverían, asegura, a llevar el tema al Senado. 'Se llevarían la ingrata sorpresa de que el Partido Republicano no los apoyaría masivamente a como la gente en Nicaragua piensa'. El ex diplomático nicaragüense aseguró que a Cuba le interesan dos cosas por encima de tener una embajada en Washington; primero, que se le quite el embargo y, segundo, que se le excluya de los países que promueven y fomentan el terrorismo en el mundo. Dijo que la mayoría del Partido Republicano --o al menos una parte importante de ellos-- comparten la misma visión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de que este es el momento, de capitalizar las ventajas que ofrece Cuba para la industria y exportaciones norteamericanas'. 2,315.6 millones de dólares fueron las exportaciones de Nicaragua hasta octubre de 2014, según el Centro de Trámites de las Exportaciones. 27.9 por ciento del total de las exportaciones nicaragüenses hasta octubre de 2014 fue hacia EE.UU. END