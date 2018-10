27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 2:17 a.m. 2:17 a.m.

DIPUTADOS : MULTAS PERMANECEN, NO HAY CAMBIOS EN LEY DE TRANSITO

El vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Filiberto Rodríguez, descartó este lunes una reforma a la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, Ley 431, tras la solicitud que ha hecho un grupo de motociclistas por los montos elevados de las multas y por lo que ellos consideran una “aplicación arbitraria de infracciones por parte de agentes policiales”. Rodríguez, legislador del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, descalificó el reclamo de quienes demandan una revisión a la norma legal. “La moral de los motorizados no es para demandar una reforma a la Ley, porque los que más provocan accidentes de tránsito y los que más mueren en esos accidentes, son precisamente los motorizados”, criticó. Aseguró que a su criterio, la reforma a la Ley es reciente y recomendó esperar a que favorezca la reducción de accidentes de tránsito. “Porque los motorizados vienen a pedir una reforma a favor de ellos, no vamos a hacerla. Yo creo hay que dejar que la Policía Nacional siga actuando. No decimos que la Ley es perfecta, porque no hay ley perfecta”, dijo Rodríguez. NO HAY INICIATIVA El diputado Luis Callejas, de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente, Bapli y quien preside la Comisión, dijo que a su despacho no ha llegado ninguna iniciativa que busque una reforma a la Ley para disminuir el costo de las sanciones. “Estamos abiertos, pero antes tenemos que ver si hay sustento para apoyar una propuesta como esa”, advirtió. Callejas destacó, sin embargo, que si los diez diputados de la bancada del FSLN en su Comisión no apoyan una revisión, sería difícil que pasara una propuesta de reforma. “Acuérdense que los diputados liberales, son tan solo cuatro en la Comisión”, explicó. MOTOCICLISTAS MARCHARÁN En tanto, la “Caravana Popular 2015” que aglutina a decenas de motociclistas, presentó este lunes ante las autoridades policiales la petición de formal permiso para marchar el próximo primero de febrero, en demanda de una reforma a la ley. “Nos pidieron una fianza para hacer frente a cualquier percance, pero nos dijeron que en toda la semana nos darán respuesta. Salimos de la gasolinera Puma Metrocentro, para luego enrumbarnos a la Estación Tres y Dos de Policía”, dijo Carlos Kabistan, coordinador de ese movimiento. Kabistan restó importancia a las críticas de los diputados contra los motociclistas. “Usted sabe, hay diferentes opiniones, pero la afectación es real, hay gente que puede pagar esas multas y otras que no”, concluyó. 200 motociclistas fallecieron en 2014 por accidentes de tránsito, según Tránsito Nacional. "Hay diferentes opiniones, pero la afectación es real, hay gente que puede pagar esas multas y otras que no”, Carlos Kabistan, Coordinador de la “Caravana Popular 2015”. Fuente END.