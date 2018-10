27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 2:55 a.m. 2:55 a.m.

EXPERTOS EN RELACIONES INTERNACIONALES DISERTAN EN EL PAÍS SOBRE CAMBIOS EN CUBA

El experto en relaciones internacionales y presidente emérito del reconocido Inter-Amerian Dialogue, con sede en Washington, profesor Peter Hakim, dijo ayer en Managua que las oportunidades de inversión privada proveniente de Centroamérica y suramérica van a demorar. “La demora se debe a que la economía cubana es muy chica, no produce mucho ahora, depende mucho del turismo, de la ayuda de Venezuela. Creo que podrían abrirse algunas oportunidades para algunos sectores, para ciertas empresas, pero eso se demorará un tiempo, antes de convertirse en el inicio de una economía fuerte”, aseguró Hakim, quien ayer dictó una conferencia frente a empresarios y funcionarios de gobierno. El evento fue organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua. El experto considera que durante la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos no levantará el embargo porque mientras los republicanos tengan el control de las dos cámaras, cualquier iniciativa no podrá prosperar y cree que será muy difícil conseguir un cambio en la ley. “Entonces va a depender de quien gana la elección en 2016 en EE.UU., de quien estaría ganando en las cámaras y de cómo está el apoyo popular a esta apertura hacia Cuba”, consideró Hakim. Agregó que Cuba no está abierta a lo inmediato, pero básicamente esta apertura de las relaciones con Estados Unidos, ya es un tema que no podrá ser revertido. “Creo que todo este proceso va a demorar, será lento y gradual. Es difícil que haya mucha apertura antes que salgan Raúl y Fidel Castro y haya nuevo gobierno. Todo indica que los cubanos, y el gobierno cubano tienen un interés muy grande en mantener el control del proceso económico y mayormente el proceso político”, opina Hakim. PROCESO LARGO Arturo Cruz, profesor pleno del Incae, quien participó como panelista en la conferencia, indicó que “reinventar radicalmente la economía cubana obliga a una cercanía con los Estados Unidos, de manera gradual”. Después de exponer los antecedentes históricos que desembocaron en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, Cruz, admitió que el tema del embargo tomará tiempo, pero que ya inició un proceso. “A los norteamericanos les fascina los procesos, un proceso que lo inició Barack Obama, garantizando su legado histórico, donde primero se normalizan las relaciones diplomáticas y posteriormente se resuelve lo más espinoso”, indicó Cruz. EL POTENCIAL CUBANO La mejoría en las relaciones comerciales de Cuba y Estados Unidos brindaría muchas oportunidades de negocios a empresas nicaragüenses, expresó Luis Rivas, Gerente General de Banpro Grupo Promerica, tras la ponencia del experto en relaciones internacionales, Peter Hakim, realizada ayer en Managua. “En Cuba hay grandes inversiones españolas, en la banca en el turismo y en la industria y los brasileños tienen grandes inversiones en los ingenios azucareros, por eso consideramos que este proceso que está atravesando Cuba es muy importante para nosotros”, indicó Rivas. Juan Sebastián Chamorro, Director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, señaló que la formalización de las diferencias entre estos países, es algo que ha llamado la atención del mundo. “La economía cubana tiene un enorme potencial, sobre todo en el sector agropecuario y eso podría ser muy aprovechado por algunos empresarios nacionales”, destacó Chamorro. FUTURO COMERCIAL Los empresarios que escuharon la ponencia de Peter Hakim coinciden en que este será un proceso “largo” y complicado. “La situación entre ambos países no va a cambiar de la noche a la mañana, este es un proceso complicado, pero vemos que donde sí hay coincidencia entre ambos países es en lo comercial”, destacó José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep. Álvaro Baltodano, Presidente de la Corporación Nacional de Zonas Francas y asesor presidencial para las inversiones aseguró que el restablecimiento de las relaciones entre ambos países es muy importante para los países centroamericanos. “Esto puede permitir que se intensifiquen las relaciones que existen entre Cuba y Nicaragua desde el punto de vista comercial, además que facilitaría que más productos nicaragüenses se puedan exportar a Cuba”, indicó Baltodano. La normaización de las relaciones entre EE.UU. y Cuba inicia con paso firme, pero llevará tiempo para que se levante el embargo. 14 MIL 778 millones de dólares compraron los cubanos al resto de países en el 2013. 26.6 Por ciento han crecido las exportaciones a Cuba desde 2009 hasta el 2014. FUENTE END.