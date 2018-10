27, Enero, 2015 27, Enero, 2015 8:59 a.m. 8:59 a.m.

MINSA FORTALECE LUCHA CONTRA EPIDEMIAS EN BARRIOS DE MANAGUA

Brigadas de salud recorrieron los barrios de Managua, para continuar con mayor intensidad la lucha contra las epidemias, particularmente contra el dengue y el chikungunya, ante un leve repunte en los casos positivos registrados. En el barrio 19 de Julio del Distrito I, 21 brigadistas realizaron labores de abatización y destrucción de criaderos casa a casa, además dejaron recomendaciones a la población para que contribuyan con la eliminación de criaderos. En ese distrito los brigadistas visitarán los 41 barrios que lo conforman, incluyendo parte del mercado oriental. Julio Pérez, coordinador de la brigada, indicó que el abate tiene un periodo de utilidad de dos meses y recomendó que en las casas los depósitos que podrían acumular agua sean colocados boca abajo o desechados si no son utilizados. Pérez animó a las familias a dejar entrar a los brigadistas al interior de las casas y patios para que hagan mejor su trabajo y logren identificar y destruir los criaderos de mosquitos. Azalea Quintana, pobladora del 19 de Julio, manifestó que la población está pendiente de colaborar con todas las jornadas de salud, particularmente con la lucha contra el chikungunya. “Aquí no hemos tenido casos, pero siempre estamos con las puertas abiertas para que los brigadistas entren y dejen el abate, porque sabemos que solo así vamos a contribuir para derrotar al mosquito”, explicó. Sandra Duarte, madre de dos pequeños, indicó que ella siempre está pendiente de eliminar cualquier criadero de zancudos en su vivienda. “Tenemos mucho cuidado porque sabemos que el chikungunya es una enfermedad peligrosa. Aquí no dejamos recipientes con agua porque ahí se puede formar un criadero”, explicó. Jaime Ruiz, vecino del 19 de julio, valoró que la intensificación de la jornada de lucha contra el chikungunya es una excelente medida que busca mantener la salud de las familias y prevenir las enfermedades. “Todos debemos ser parte de esta jornada, cada quien debe poner su granito de arena, aquí nosotros mantenemos aseada la vivienda y no dejamos que se instalen criaderos de mosquitos”, comentó. 19 Digital