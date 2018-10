28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 2:46 a.m. 2:46 a.m.

45% DE LA POBLACIÓN CON CÉDULA VENCIDA

Al 45% de la población se le vencía la cédula de identidad a finales de 2014, revelan los resultados de la más reciente encuesta de CID Gallup, realizada entre el 6 y el 13 de enero de este año a 1,208 personas a nivel nacional. Los resultados de la encuesta, que tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95%, indican que el 55% de los nicaragüenses tenía su cédula vigente. El pasado 31 de diciembre vencía la vigencia de un millón de cédulas, según cálculos del Consejo Supremo Electoral, CSE, pero los diputados aprobaron una prórroga hasta 2018. Según los resultados de la encuesta de CID Gallup, los residentes "fuera de las aglomeraciones metropolitanas y las personas con estudios de primaria" son quienes menos poseen la cédula. La reforma aprobada por los diputados contempla, asimismo, que las solicitudes que ya habían sido hechas antes de la aprobación de la ley, seguirán su curso. En la actualidad, el costo por el documento es de C$300. Los diputados opositores en el Parlamento sostienen que esa cantidad debe bajarse a C$100, pero aún no ha sido emitida ninguna disposición administrativa que lo estipule. CID Gallup destaca que al momento de efectuar la encuesta, “solamente dos de cada diez (consultados) ya habían renovado su cédula y la gran mayoría está expectante para realizar el proceso”. CSE ACTÚA En su cuenta de Facebook, el Consejo Supremo Electoral, CSE, informó que hasta el 31 de mayo darán prioridad para solicitar la renovación de la cédula a las personas cuyo vencimiento estipulado en el documento ocurrió entre 2003 y 2005. “Esto no excluye a ningún ciudadano cuyo vencimiento del documento es posterior a esta fecha”, indicó el CSE en un comunicado. Las personas que soliciten su cédula por primera vez no pagarán por esta, agregó. Según el CSE, “por razones de seguridad” este último trámite demora “más tiempo”. END