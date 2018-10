28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 1:07 p.m. 1:07 p.m.

PRESIDENTE ORTEGA : CELAC DEBE HACER FRENTE A LA CONSPIRACIÓN DE EE.UU.

El jefe de estado nicaragüense instó a la región a no detener sus políticas de inclusión, contra la pobreza y fortalecimiento de la economía, por las decisiones "del imperio, pues ellos siempre van a conspirar". El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfatizó a los miembros de la CELAC que deben estar atentos a la continua conspiración de Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y el Caribe, a quienes ve como subordinados. Durante su intervención en la III Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el mandatario nicaragüense destacó que EE.UU. y sus aliados “quieren a nuestros países subordinados (…) a ellos no les gusta nuestras decisiones, no quieren estas reuniones de la CELAC (...) mientras nosotros aquí estamos planeando erradicar la miseria y la pobreza, ellos están conspirando para llevar más pobreza a nuestras naciones (...) eso no nos debe detener”. Se refirió en ese sentido al bloqueo económico, comercial y financiero que “el imperio” mantiene contra Cuba, pese al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que a su juicio, no aporta a los cubanos. “Qué es lo que ofrece a Cuba, que los cubanos podrán gastar y enviar un poco más a las remesas, pero..¿ y el bloqueo, y el asedio?”, se preguntó Ortega a sus pares durante su intervención. Lee: Normalización de relaciones con EE.UU. depende del cese de bloqueo Ortega también recordó a la CELAC que Estados Unidos sigue detrás del golpe económico y los planes desestabilizadores que promueve la ultraderecha para acorralar al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “Vemos claramente que quieren repetir la misma historia de Chile, están aplicando el mismo guión y quieren que esto termine con un golpe militar”, señaló el presidente nicaragüense. ¡La voz de Nicaragua es la voz de Puerto Rico! El dignatario nicaragüense inició su intervención recordando que el gran ausente en la integración regional “sigue siendo Puerto Rico” Ortega revivió la solidaridad del presidente venezolano, Nicolás Maduro en la última cumbre de jefe de Estados celebrada en Cuba, donde pidió a EE.UU. reconocer la soberanía del país caribeño. A juicio del mandatario, Puerto Rico es un país que debe estar en la CELAC como soberano, razón por la que cedió su puesto al líder del movimiento independentista puertorriqueño, Rubén Berríos, quien ofreció unas palabras. “La colonia del Estado libre asociado, que ni es Estado, ni libre ni asociado es un rémora de insurrección que padeció nuestra América, una América Latina y el Caribe que reclama sus derechos”, recordó Berríos. “La CELAC reclamó en su última cumbre la libertad soberana de Puerto Rico, el colonialismo es una violación a los derechos humanos. El comité de la ONU ha reiterado el derecho de Puerto Rico a su independencia y ha emplazado a EE.UU. a devolver la soberanía de ese país”, agregó Berríos. El independentista recordó que EE.UU. siempre ha pretendido “arrancarnos el idioma, las costumbres (...) pero hoy somos más latinoamericanos que nunca (...) nuestra América ha despertado, ahora no estamos solos. Es hora de que la CELAC pase a la acción”. En ese sentido, culminó instando al Cuarteto de la CELAC ((Ecuador, Cuba, Costa Rica y Antigua y Barbuda) a presentar un plan para defender el establecimiento de la soberanía de Puerto Rico. “Debe reclamar al Gobierno de EE.UU. la liberación del patriota Oscar López, el preso político más antiguo que ya cumple más de 30 años (...) a la América Latina le corresponde ser solidaria con la nación caribeña para poner fin al colonialismo”. Telesur