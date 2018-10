29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 2:25 a.m. 2:25 a.m.

SAN JUAN DEL SUR RECIBE EL PRIMER CRUCERO DEL AÑO

El puerto turístico de San Juan del Sur recibió a las 6:00 am de ayer, el primer crucero del 2015, y en esta ocasión el viento no impidió que más de mil turistas descendieran del barco Island Princess, para realizar un tour por las ciudades de Masaya, Granada y Rivas. Alxel Melchor, gerente general de la tour operadora Careli Tours, afirmó que 1,200 cruceristas descendieron del barco para visitar las isletas de Granada, el volcán Mombacho, la Catedral, el convento y el parque granadino, entre otros destinos. En Rivas, los turistas realizaron tour por la finca Amayo, localizada en la zona de los proyectos eólicos, frente al lago Cocibolca, así como por las iglesias de la ciudad, y en Masaya se incluyeron visitas al mercado y al volcán Santiago. Un pequeño grupo descendió del crucero para hacer un recorrido por la ciudad portuaria, a pie o en triciclos. Frente al malecón, más de una decena de artesanos de los “Pueblos Blancos” y de Managua exhibían y ofertaban a los turistas piezas elaboradas con sus manos. De acuerdo con Melchor, el “Island Princess” arribó con 900 ocupantes y una hora después de haber atracado en la zona sur de la bahía, iniciaron a descender los cruceristas. VIENTO SORPRENDE “Pero entre las 10 am y 12 del mediodía se evitó seguir trasladándolos del crucero al puerto, por repentinas ráfagas de viento que se presentaron, no obstante cuando mejoraron las condiciones climáticas se continuó trabajando con normalidad”, indicó. Debido a los fuertes vientos que han surcado el país, dos embarcaciones no han logrado atracar en el puerto, siendo una el “Island Cruises”, con el que se pretendía inaugurar la temporada de cruceros 2014-2015, el 4 de octubre del año pasado, y el otro fue la pequeña embarcación “Serenissima”, que estaba programada para atracar el 4 de enero de este año. El “Island Princess” llegó procedente de Puntarenas, Costa Rica, y a las 6:00 pm zarpó a Cabo San Lucas, en México. Este barco es parte de los 16 que atracarán en el puerto de San Juan del Sur en la temporada 2014-2015, la cual inició en octubre del año pasado y finaliza en mayo del corriente año. END