29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 6:33 a.m. 6:33 a.m.

NICOLAS MADURO PASA LA NOCHE EN NICARAGUA

El equipo de seguridad que acompaña al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, impidió a la prensa registrar el reingreso del mandatario a Costa Rica, luego de pasar la noche en Nicaragua. Maduro llegó a Costa Rica el 28 de enero en el marco de la III Cumbre Celac 2015. Según explicaron a la prensa autoridades del aeropuerto, el mandatario pasó la noche en Nicaragua. Esta mañana regresó para el cierre de la cumbre. En cambio, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, no volvió. Cerca de las 10.45 a. m. de este jueves, autoridades del aeropuerto le explicaron a una fotógrafa de La Nación y a dos camarógrafos de otros medios que estaban en Base 2 del aeropuerto Juan Santamaría, que Maduro estaba por llegar. Según constató la fotógrafa Diana Méndez, llegaron dos aviones, uno con la delegación venezolana y otro con Maduro. Tras acomodar los aviones, varios vehículos se colocaron frente a la fotógrafa y los camarógrafos, lo cual bloqueaba parcialmente la visión. Los profesionales siguieron registrando la llegada y ese fue el momento en que se acercaron dos miembros del equipo de seguridad de Maduro. Tras pedir las identificaciones, ellos dijeron que no se podían hacer tomas, explicó Méndez. A la fotógrafa de este medio no se le había indicado que esto estuviera prohibido de llegadas internacionales. La indicación tampoco está en los protocolos de comunicación del evento. Méndez pudo ver a Maduro bajarse del avión. Tras la salida de la comitiva, hizo tomas de los autos en movimiento, pero un oficial costarricense de seguridad aeroportuaria le dijo que no se podía registrar ni siquiera ese momento. Esta situación contrasta con lo sucedido ayer, cuando Maduro salió del aeropuerto manejando su propio vehículo y de camino al Centro de Eventos Pedregal, sede de la cumbre, se detuvo a saludar a un grupo de simpatizantes que lo esperaban en la autopista. Apenas horas antes, desde Venezuela había denunciado que un grupo de terroristas estaba en Costa Rica para atentar contra su vida. LA NACIÓN.