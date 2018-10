29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 11:15 a.m. 11:15 a.m.

ARTILES: “YO NO CREO EN LA REELECCIÓN”

Alfredo Artiles deja la presidencia de Amcham y no se reeligió en el cargo por principios, a pesar que tiene el derecho de hacerlo según los reglamentos de la gremial empresarial. “Yo no creo en la reelección, he visto mucho lo que ha pasado en nuestra historia y no creo en la reelección a pesar que tengo el derecho de poder continuar como presidente, por un tema de principios no lo voy hacer” dijo. Aseguró además, que entre sus principales legados fue dejar a una Amcham con independencia, reconocimiento internacional y haber fortalecido los canales de comunicación con el gobierno del Presidente Ortega. Respaldó la candidatura de Roberto Sansón para la presidencia de AMCHAM , porque da garantía de continuar con la independencia de la cual goza la organización empresarial. “La llegada de Roberto a la presidencia, sin duda alguna, sería para nosotros una garantía que vamos seguir manteniendo nuestra independencia, vamos a seguir aportando al país y vamos a seguir trabajando de manera unida por nuestros agremiados” destacó. POR JACKSON OROZCO/PERIODISTA 100%NOTICIAS