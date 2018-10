29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 11:40 a.m. 11:40 a.m.

PROPUESTA DE REDUCCIÓN TARIFARÍA LLEGA AL PARLAMENTO

Aunque la idea inicial era presentar la propuesta de reducción tarifaria de la energía a los jefes de las bancadas mayoritarias en la Asamblea Nacional, quienes promulgan la iniciativa solo fueron atendidos por el presidente de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos. Los diputados sandinistas señalan que dicha propuesta no prosperara en la Asamblea Nacional. “Entregamos este documento que recoge nuestra propuesta de reducción de la energía hasta en un 50%, consideramos que no se puede seguir castigando el bolsillo de los nicaragüenses”, expreso Marcos Carmona Director de la CPDH. El documento fue recibido por el diputado del PLI, Luis Callejas, quien es presidente de la Comisión de Gobernación y Derechos Humanos del Poder Legislativo. “Nosotros como Bancada, ya entregamos una propuesta de reducción tarifaria y los sandinistas la engavetaron, vamos a darle tramite a esta petición”, manifestó Luis Callejas. “Es simple solo que lean la Ley. No estamos facultados para regir en esa materia”, reitero el diputado Walmaro Gutiérrez. Para el empresario del sector eléctrico, Cesar Zamora, urge una revisión inmediata que permita una reducción tarifaria entre el 10 y el 15%. “En los meses de noviembre, diciembre y enero, según las cifras oficiales del INE, con la reducción del precio del petróleo, se logró un ahorro de 20 millones de dólares, no puede seguir analizándose más este tema”, expreso Cesar Zamora. Hasta el momento el director del Ente Regulador INE, David Castillo no se pronuncia respecto a la demanda hecha por los diversos sectores en cuanto a la reducción de la tarifa eléctrica. Jonathan Castro