30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 5:17 a.m. 5:17 a.m.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL PAÍS ADVIERTE SOBRE FRAUDE

La Embajada de Estados Unidos ha recibido numerosas llamadas y cartas en relación con una aparente estafa que se está dando en el país. Se nos ha informado que un grupo de personas está anunciando un supuesto programa de asistencia del gobierno de Estados Unidos para excombatientes de conflictos armados en Nicaragua. Las personas involucradas en esta estafa están pidiendo a los nicaragüenses interesados un monto de dinero para aplicar a los beneficios del programa. La Embajada informa que no existe tal programa. Además informa que, en general, los programas de asistencia del gobierno de Estados Unidos no requieren pagos por participación y que en el presente la Embajada no tiene ningún programa de asistencia en Nicaragua que requiera dichos pagos. La Embajada desea prevenir a los nicaragüenses para que se abstengan de hacer pagos por aplicación o participación en cualquiera de los programas del gobierno de Estados Unidos. Las personas que tengan información o sientan que han sido víctimas de este tipo de fraude deben considerar reportar estos incidentes a las autoridades locales. Fuente: Nota de Prensa Embajada de Estados Unidos