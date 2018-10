30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 11:18 a.m. 11:18 a.m.

DOS AUDIENCIAS TENDRÁN LOS JUICIOS CIVILES

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ayer 62 artículos en lo particular (142 al 204) del Libro Primero del Código Procesal Civil, que entre otras cosas, reduce a dos audiencias los procesos judiciales civiles, que son la audiencia inicial y una audiencia probatoria. La diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Irma Dávila, mencionó que otra de las novedades es que el juez estará presente en todos los procesos, para dirigirlos. “Aquí estamos hablando del Principio de Inmediación, que significa que el juez va a estar presente como director del proceso y va a estar apreciando, valorando las pruebas que se están presentando, y no como antes, que las recibía su secretario”, precisó Dávila. Explicó que las actuaciones procesales ahora se darán de forma oral y escrita. “Ahorita todo es escrito, actualmente hay un montón de expedientes; ahora habrá grabaciones, filmes, sonido, es decir hay otros medios y no solamente la escritura”, precisó. NOTIFICACIONES Por su parte, el diputado sandinista Emilio López mencionó que entre los artículos aprobados, se resalta el proceso de notificación, el cual contempla que todas las partes tienen que estar informadas del proceso en el que están involucrados. “Se tiene que hacer una notificación personal, entre las novedades está que se pueden usar los medios telemáticos, telegramas, telefax, cartas certificadas y correos electrónicos; hay muchas formas de notificar, para que nadie quede en la indefensión”, señaló el legislador. END