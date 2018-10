30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 11:52 a.m. 11:52 a.m.

EX COMBATIENTES ARRIBAN A 9 DIAS EN HUELGA DE HAMBRE

Un grupo de ex combatientes aglutinados en el Consejo Defensores de la Patria “Comandante Camilo Ortega” arribaron al noveno día de huelga de hambre en la sede de Cruz Roja Nicaragüense donde demandan la reglamentación de la ley 830, que establece una serie de beneficios sociales para los victimas de guerra. Los huelguistas dijeron estar dispuestos a morir si el gobierno no responde a sus demandas de tierras, viviendas, pensión, atención medica, entre otras. “Tuvimos que recurrir a esto aunque la vida nos pueda costar, pero sí, no tenemos miedo, porque verdaderamente fuimos los primeros que disparamos el fusil, uno para derrotar a la guardia nacional y otro para derrotar la contrarrevolución y al propio imperialismo” dijo el ex combatiente, Manuel Bustos. Este viernes una delegación del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos ( CENIDH) llegó a la Cruz Roja para solicitar los servicios de atención a los manifestantes. “ Que no se mal interprete y sea pretexto para ninguna intervención de ningún tipo, de ninguna gente, de ninguna autoridad, ( Cruz Roja) va a facilitar el ejercicio de ese derecho” dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH. POR JACKSON OROZCO/PERIODISTA 100%NOTICIAS