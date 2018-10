30, Enero, 2015 30, Enero, 2015 12:08 p.m. 12:08 p.m.

TELETON Y COMMEMA EN GALA ARTÍSTICA

Con sus trajes coloridos, una sonrisa en sus caras y danzando al ritmo del Solar de Monimbo las niñas de grupo de danza del IMPP, Centro Teletón Managua, abrieron la gala artística que Teletón está llevando por los ocho mercados de Managua. En esta oportunidad el turno fue para el Periférico y aquí los comerciantes vieron de cerca las habilidades y destrezas de niñas y jóvenes con discapacidad que gracias a las terapias recibidas han podido salir adelante. Además de los bailes y el canto, la actividad fue aprovechada para mostrar resultados e informar cómo se invierten los fondos recaudados por Teletón. “En el arranque que tuvimos en el Mayoreo nos fue muy bien, realmente sentimos que hubo una acogida al concepto Ruta de los Mercados, aquí en el Periférico también se nos ha expresado la satisfacción de que vengamos a contarles un poquito más lo que hacemos y eso, por su puesto, genera una donación que es vital para el funcionamiento de nuestros centros”, expresó Leonel Argüello, Presidente de la Junta Directiva de Teletón. Parte de la información que se compartió en la actividad fue el tipo de atención y servicios que los Centros Teletón prestan, por ejemplo, los cuatro centros construidos con fondos de la colecta nacional, que se ubican en Managua, Ocotal, Chinandega y Juigalpa, cerraron el 2014 garantizando atención gratuita a 34,200 niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Un dato que destacaron los funcionarios de Teletón es que el año pasado se incrementó en 60% los casos que llegan por primera vez en busca de atención “esto nos indica que el mensaje está llegando y es bueno porque hay más conciencia de atender a un niño con discapacidad, no esconderlo; pero nos plantea el reto de aumentar nuestra capacidad de atención y es allí donde necesitamos del aporte de todos para garantizar el buen funcionamiento de nuestros centros Teletón”, aseguró el Doctor Argüello. La mañana transcurrió amenamente con el talento delos jóvenes con discapacidad de la Unidad de Terapia Ocupacional (IMPP) quienes recrearon la coreografía de “Vaselina”, los comerciantes se animaron a cantar con el grupo Terra-Nostra, rieron con la picardía de Pedrito el Escamoso Nica y disfrutaron del buen ritmo de Salseros Unidos por una Causa, el grupo de baile de la UCC y el rapero infantil Bolt Jr. Isabel Corea, Gerente del Mercado Periférico, agradeció a Teletón el haber organizado este encuentro e invitó a todos los comerciantes a apoyar la causa de la niñez y juventud con discapacidad “las puertas de este mercado están abiertas, hoy ha sido una mañana de alegría, de entusiasmo y de compartir, vamos a seguir motivando a nuestros comerciantes a donar porque acá hemos visto como estos niños y niñas salen adelante gracias a ese aporte que damos año con año”, destacó la gerente. Por su parte la licenciada Kenia Lottz, relacionista pública de COMMEMA, extendió la invitación a todos los comerciantes a estar atentos a integrarse el día que la ruta llegue a su mercado, “a partir de las 10:00 a.m. estaremos el viernes 6 de febrero en el Candelaria, seguimos el 13 de febrero en el Huembes y celebramos el amor y la amistad con los compañeros y compañeras del Israel Lewites” informó. La Ruta de los Mercados se enmarca en los 15 años de Teletón, según datos suministrados por la fundación en este tiempo se han prestado más de 800 mil atenciones a niños y niñas y jóvenes con discapacidad. Por eso cada córdoba que se done suma a la causa. TELETON