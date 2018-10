POLICÍA NACIONAL ANUNCIA FUERTE DESPLIEGUE DURANTE FIN DE SEMANA

La Policía Nacional anunció que este fin de semana (viernes, sábado y domingo) estará desplegada de forma masiva en todas las carreteras, barrios, y sitios públicos del país para continuar reduciendo el índice de accidentes de tránsito. Brigadistas de esta institución iniciaron la noche de este viernes con un fuerte despliegue en calles y vías principales de Managua, haciendo control y chequeo vehicular, y verificando que los conductores portaran con sus documentos debidamente reglamentados. Una gran cantidad de miembros de la Policía Nacional de Tránsito se desplazaron este viernes garantizando la seguridad en puntos como la Rotonda Cristo Rey, El Riguero, El Paraisito y el Puente a Desnivel de Portezuelo, y donde además realizaron control en algunos bares que son visitados por conductores en estado de ebriedad. Más seguridad al pueblo nicaragüense El Comisionado Juan Valle Valle, Jefe del Departamento de Tránsito de Managua, informó que el despliegue policial ha sido orientado por el Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, para proteger la vida de las familias nicaragüenses y brindar mayor seguridad en las vías del país. “Estamos desarrollando este plan de fortalecimiento para darle más seguridad a nuestro pueblo, tanto en vías principales, parada de buses, barrios, colegios y parques. Nuestro pueblo necesita que cada día haya alegría, haya amor, y no tristeza con estos accidentes de tránsito”, expresó. Expuso que durante todo este fin de semana, la vigilancia, patrullaje y retenes policiales se mantendrán en toda la capital, y cabeceras departamentales del país, con la participación de la Policía de Tránsito, Departamento de Patrulla, Los Dantos, Brigada Especial, Droga Nacional, Inteligencia y Contra Inteligencia. “Hacemos un llamado a todos los nicaragüenses que conducen vehículos a conducir a baja velocidad, no tomar licor si van a conducir. La Policía va a estar enérgica, y cero tolerancia a los conductores que andan conduciendo de manera temeraria, o corriendo de manera ilegal”, señaló. Control en bares para reducir accidentes Además expuso que la Policía tendrá cero tolerancia con aquellos motorizados que no porten sus debidos casos de seguridad, o bien conductores que no porten la licencia, circulación y el seguro. “Ante todo está la vida humana. Lo principal es que no hayan muertos, y no hayan más lesionados. Nosotros estamos trabajando día y noche, en carreteras, barrios. Estaremos desplegados viernes, sábado y domingo”, aseguró. El Comisionado Valle Valle también informó que estas brigadas estarán realizando control en todos los bares y centros recreativos visitados por un gran número de motorizados, y otros conductores en estado de ebriedad. “Vamos a hacer cierres en algunos bares que tenemos identificados, donde salen conductores en estado de ebriedad a provocar accidentes. Lo que queremos es que nuestra gente descanse; que la gente ande tranquila en los mercados, en los barrios, en las calles”, concluyó el jefe policial. 19 DIGITAL