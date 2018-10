MAYORÍA DE NICAS HABLAN POR CELULAR CUANDO ESTÁN MANEJANDO

El 42.20% de los conductores nicaragüenses exceden los límites de velocidad permitidos en las carreteras, porque eso les produce emoción, revela un estudio realizado por la firma M&R Consultores, realizado entre el 13 y el 29 de diciembre de 2014. 51% habla por celular al manejar. Un 38.90% de los entrevistados indicó que se mantiene dentro de los límites de velocidad permitidos. Sin embargo, un 13.10% expresó que no pueden ir despacio porque los vehículos se hicieron para correr, mientras un 5.30% dijo que prefieren ir despacio, porque pierden la concentración con facilidad. La encuesta realizada por M&R Consultores también preguntó a los no conductores sobre la percepción que tienen respecto a las actitudes y comportamientos de quienes conducen, revelando que para el 49.60% de los encuestados, los conductores del país exceden la velocidad permitida porque sienten emoción al hacerlo. Un 24.20% de los no conductores (peatones, usuarios de transporte) señalaron que los conductores exceden la velocidad porque creen que los vehículos se hicieron para correr. El 22.20% cree que manejan de forma adecuada, respetando la velocidad, y un 3% opinó que van despacio porque con facilidad pierden la concentración. El estudio fue aplicado a 1,719 personas a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2.41% y un nivel de confianza del 95%. El 85.8% de los encuestados fueron no conductores y un 14.2% son conductores. ACTITUD TEMERARIA El director de M&R Consultores, Raúl Obregón, explicó que este es el primer estudio que realizan de este tipo, desde un enfoque psicológico y de percepción sobre los malos hábitos de conducción que pueden provocar accidentes. Un total de 672 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en el territorio nacional en el 2014, según datos de la Dirección General de Tránsito Nacional. “Vemos en la encuesta que los conductores admiten algunas conductas peligrosas al manejar, pero sobre todo que lo que ven los peatones, los usuarios de buses y de taxis, es que hay una actitud temeraria en los conductores del país”, explicó Obregón. CONTESTAN CELULAR Si van manejando y suena el celular, el 51.60% de los conductores contestan y siguen manejando, según el estudio de M&R Consultores. Pero los peatones opinan que es el 65.50% de los conductores los que lo hacen, a pesar de la prohibición y la posible multa de la Policía Nacional de Tránsito. Un 24.60% de los conductores dijo que responden, dependiendo de la persona que los llama, el 16.40% contestó que no responden porque se distraen mucho, y un 7.40% expresó que no contestan en el momento y hasta al llegar a su destino regresan la llamada. Al ser consultados sobre el uso del audio al conducir, el 41.8% de los encuestados manifestó que escuchan música con el volumen alto al conducir. Un 38.5% dijo que pone música con un volumen moderado, un 16% respondió que prefieren no poner nada porque el ruido los distrae al manejar, y un 3.3% expresó que a pesar de que ponen música, la apagan continuamente, cada vez que se molestan con otros conductores. Sin embargo, al consultar a los que no manejan, la encuesta indica que un 54% cree que los conductores escuchan música a un volumen alto, un 24.8% dijo que ponen música con volumen moderado, para el 16.7% los conductores no ponen música porque el ruido los distrae, y un 3.4% opinó que ponen música pero que la apagan de forma continua cuando se molestan con otros conductores. MALOS COMPORTAMIENTOS Según el estudio de M&R Consultores, 3 de cada 10 conductores (34.40%) zigzaguean entre un carril y otro al momento de ponerse en verde la luz del semáforo, para avanzar más rápido. El 31.60% de los conductores dijeron esperar a que los vehículos avancen y se mantienen en el mismo carril. Un 17.20% contestó que no se percatan del cambio de luz y retrasan el avance del resto de vehículos, y el restante 15.20% respondió que aceleran el motor o pitan constantemente para que los conductores que están delante de ellos se apresuren. La firma encuestadora indica que 2 de cada 10 conductores manejan con una mano y la otra la ubican en la ventana. Sin embargo, según los no conductores, son 3 de cada 10 personas las que conducen de esta manera. REVISAN VEHÍCULOS El 48.80% de los conductores dijo que siempre chequean el vehículo antes de utilizarlo, mientras un 32.80% no lo hace porque generalmente llevan mucha prisa. Un 13.50% expresó que se les olvida revisar el vehículo, y un 3.70% de los entrevistados manifestó que no lo hacen, para evitar ensuciarse. M&R consultores indica que 4 de cada 10 conductores cuando llevan prisa aventajan por el carril derecho si encuentran un vehículo sobre el carril izquierdo. TIPOS DE CONDUCTORES 43.4% tienen comportamiento defensivo. 27.9%muestran un comportamiento agresivo. 20.9% manejan de forma exhibicionista. 7.8% se distraen cuando conducen. END