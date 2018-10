02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 5:24 a.m. 5:24 a.m.

CARAZO, GRANADA Y RIVAS UNIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) en conjunto con las autoridades locales de Carazo, Granada y Rivas realizaron en Jinotepe el Lanzamiento del Plan Regional de Prevención Regional de Incendios Forestales. Esta es una Campaña que promueve a nivel nacional el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El Vice Ministro del MARENA,Roberto Araquistaín destacó el compromiso que ha adquirido el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de este Ministerio previniendo los incendios forestales con Campañas mediante la creación de Brigadas Preventivas en todos los Municipios del país en conjunto con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. “Nuestra madre tierra la debemos tratar con amor, con ternura, con cariño, debemos demostrar ese amor, ese cariño, debemos heredar una tierra sana, demostrar ese amor a nuestra naturaleza tratándola bien, con pasión y cariño. Tendemos el compromiso de evitar en la medida de todo lo posible los incendios forestales en nuestra región. Viene el período de verano, la estación seca, estos vientos hacen que los incendios se intensifiquen y la tarea de nosotros es tratar de que los incendios forestales no se intensifiquen para conservar nuestro ecosistema”, subrayó el funcionario. Las Brigadas de Prevención de Incendios Forestales son conformadas por voluntarios que se movilizan durante la estación seca en todas las comunidades rurales y campos de estos Departamentos. A los voluntarios se les entregaron las herramientas correspondientes tales como bombas de agua, palas, machetes, rastrillos, entre otros. Estas brigadas serán acompañadas por miembros del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Dirección General de Bomberos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes reforzarán el trabajo de los brigadistas. El Principal objetivo de estas brigadas es la prevención y el control de las quemas agrícolas en Granada, Rivas y Carazo. El compromiso es reducir los incendios forestales en el ciclo agrícola 2015. Se les complementó el equipamiento con capacitaciones que recibirán por las autoridades correspondientes. Durante los ocho años de Gobierno Sandinista, los Incendios Forestales se ha reducido a solo 3 mil 332 en comparación con los gobiernos anteriores. Los valores que practican estos brigadistas son el Cuido de los Recursos Naturales, la Conservación del Medio Ambiente y el Amor a la Madre Tierra. Los brigadistas se mostraron entusiasmados por la labor que van a realizar en pro del cuido de los recursos naturales: “Ser brigadista contra incendios es una gran responsabilidad porque nosotros nos vamos a movilizar en los bosques secos de esta región, vamos a luchar contra la quema indiscriminada que se practica todavía de manera inconsciente en los comarcas. La gente quema el monte seco y creen que le hacen un bien a la naturaleza y más bien lo que hacen es destruir el ecosistema y esto afecta la fertilidad de la tierra”, explicó el señor Rigoberto Jarquín, miembro de la Brigada contra Incendios Forestales. “Nosotros estamos dispuestos al trabajo, somos voluntarios, trabajamos en pro de nuestra naturaleza, queremos que se eliminen los Incendios Forestales porque afectan a las tierras; cuando hay incendios en esos lugares es difícil que puedan sembrarse las semillas, los cultivos no germinan y eso repercute en la economía porque si en el campo no se produce pues lo lógico es que no se abastezcan los mercados y allí entra la escasez de alimento y las cosas se ponen cara. Por eso nuestro trabajo es muy importante, porque nosotros prevenimos los incendios y las quemas indiscriminadas”, indicó el señor César Acevedo, Coordinador de una de las Brigadas. El Gobierno siempre trabaja en conjunto con las instancias correspondientes para el cuido y preservación del ecosistema procurando la reducción de los Incendios Forestales. Las Alcaldías que conforman estos tres Departamentos de Nicaragua también manifestaron su apoyo total a la prevención y reducción de las Quemas Agrícolas. 19 Digital.