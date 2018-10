02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 8:04 a.m. 8:04 a.m.

EFECTIVA LUCHA CONTRA LAS EPIDEMIAS

El gobierno reporta hasta el 31 de enero de 2015 una sensible disminución en los casos de enfermedades epidémicas como el dengue, leptospira, influenza, entre otras, respecto al mismo periodo del año pasado. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó este lunes que hasta el sábado 31 de enero el Ministerio de Salud (MINSA) reporta 44 casos positivos de dengue, frente a 207 casos acumulados en el mismo periodo del 2014. Sobre los casos de leptospirosis, Rosario manifestó que en lo que va del año se han reportado tres casos, frente a 13 casos que reportaron durante el mismo periodo de 2014. Durante su contacto habitual a través del canal cuatro de televisión, la dirigente señaló en lo que va de este año no se ha reportado ni un solo caso de influenza en el país, sin embargo, para el primero de febrero de 2014 teníamos 7 y destacó que en todo ese año no hubo fallecidos por esa causa. En cuanto a la neumonía, en lo que va del año se han reportado 8 mil 48 casos, es decir 17 por ciento menos que en similar periodo de 2014. En este sentido, señaló que en el primer mes de este año fallecieron 15 personas por neumonía, es decir un 7 por ciento menos en comparación al mismo periodo de 2014. Sobre el Chicungunya, Rosario explicó que desde el 26 de enero al 1 de febrero de 2015 procesaron 332 pruebas, de las cuales resultaron 244 positivas, para un acumulado de 3,396 casos de esa enfermedad. En ese sentido, dijo que este fin de semana se realizaron 134 pruebas, de los cuales 94 fueron positivos, con Managua a la cabeza con el número de enfermos, con 53. La dirigente destacó que las autoridades continúan dando la batalla contra esta enfermedad ejecutando campañas intensas de fumigación y abatización en todo el país, principalmente en los lugares más afectados como la ciudad de Managua. Rosario Murillo manifestó que mediante el modelo de la responsabilidad compartida, los ciudadanos debemos hacer un esfuerzo por eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue y del chicungunya. Radio La Primerísima.