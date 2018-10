02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 11 a.m. 11 a.m.

CORTE DECIDIRA CONFORME A DERECHO Y EQUIDAD EN JUICIOS NICARAGUA VS COSTA RICA

Este lunes Costa Rica presentó ante la Corte Internacional de Justicia la dúplica sobre los conflictos territoriales que mantienen con Nicaragua, dejando por cerrado la parte escrita del proceso para dar lugar a la fase oral. Expertos en el tema valoran que la corte decidirá conforme a derecho en los casos de Harbour Head y la construcción de la carretera paralela al Rio San Juan mientras que será equitativa en las demandas por asuntos de límites marítimos en el caribe y pacífico. El abogado Manuel Madriz, considero que los laudos son claros al indicar que Costa Rica no tiene derechos sobre los humedales en el rio San Juan. “Costa Rica no entra al delta llano y arenoso en consecuencia no tiene humedales, porque llega a Punta de Castilla que es la extremidad, es la tierra firme al este de la bahía, lo que divide a Costa Rica y Nicaragua es la bahía” indicó Mientras el especialista Norman Miranda sostuvo que la defensa de Nicaragua debe convencer a la Corte Internacional que Costa Rica ha causado serios daños ambientales al rio San Juan. Costa Rica también anuncio que este martes presentará en la Corte de la Haya, la memoria por la demanda contra Nicaragua por límites marítimos en el pacifico y caribe. Una demanda que surge a raíz que Nicaragua anuncio proyectos de exploración petrolera en ambos océanos. “Nicaragua tiene a su favor el hecho de que Costa Rica suscribió un tratado con Colombia en el cual acepto un límite máximo a sus pretensiones en el mar caribe y en el caso del pacifico, la posición de Costa Rica ha tratado de sostener una X distancia que no está reflejada en la convención de Naciones Unidas sobre derechos del mar” dijo por su parte, el analista Mauricio Herdocia. Por lo que considero que sobre el particular el máximo tribunal fallará con equidad en este último caso. POR JACKSON OROZCO/100%NOTICIAS