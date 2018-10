02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 11:44 a.m. 11:44 a.m.

CEPREV NO VE PERTINENTE LLEVAR CASOS DE BULLYING A LA VIA JUDICIAL

Un fallo de condena en contra de 3 adolescentes entre 14 y 16 años acusadas por bullying, que aunque no es un delito, sí ocasionó una lesión psicológica leve a una menor de 13 años, generó críticas de algunas organizaciones de prevención de la violencia. Este proceso que se llevó por la vía judicial, no fue considerado pertinente para la directora del CEPREV, Mónica Zalaquet, quien explicó que los niños que hacen bullying viven violencia desde sus hogares. Victoria Guerrero, Psicóloga Colegio Parroquial José María Villaseca explicó que la mayoría de niños que hacen Bullying vienen de matrimonios disfuncionales o de entornos de violencia donde se observa al padre pegarle a la madre, factor que luego es exteriorizado por los niños, niñas y adolescentes en las aulas de clases. Aunque la sentencia aún no se conoce, el Juez Róger Sánchez, del Juzgado Primero de Adolescentes, dijo que hasta el momento solicitó aplicar la medida de libertad asistida a las adolescentes. Según el CEPREV es necesario desarrollar políticas donde no solo se formen a los niños académicamente sino emocionalmente. Lic. Leticia Gaitan