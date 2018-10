03, Febrero, 2015 03, Febrero, 2015 2:29 a.m. 2:29 a.m.

HORTALIZAS INGRESAN AL PAÍS DE CONTRABANDO AFECTANDO A PRODUCTORES NACIONALES

Productores de papa y hortalizas de la región Norte del País, aseguran que están contra la espada y la pared y a punto de perder sus parcelas por culpa del contrabando de estos productos, sin que las autoridades hagan algo para detener el contrabando que afecta a los productores nicaragüenses. Así lo señaló Narciso Montenegro Lanzas, Presidente de la Asociación de Productores de Tomate y Chiltoma, quien dijo que los rubros que están siendo afectados por el contrabando son en primer lugar la cebolla, el tomate, chiltoma, zanahoria y la papa, los que tienen un alto costo de producción y el contrabando los está dejando con grandes pérdidas económicas, aseguró. “Ahorita ya tenemos pérdidas por la caída del precio de la cebolla debido a la gran cantidad de cebolla que entró al mercado por contrabando en los meses de diciembre y enero, lo que provocó la caída de los precios, ahorita ya está la producción de cebolla y no se está vendiendo porque los mercados están llenos de cebolla de contrabando, pero además los está afectando la producción de tomate y chiltoma que está entrando de contrabando de Honduras y la papa que está entrando de la misma manera de Guatemala,” aseguró. Este señaló que en lo que respecta a la papa ya está comenzando la cosecha de apante y hay papa arrancada en los plantíos, pero no se está vendiendo debido a que en los mercados solo están vendiendo la papa de contrabando, y esta no paga impuesto y el comerciante gana más porque entra de manera ilegal, pero que además de afectar la producción nacional, les está introduciendo al país muchas plagas debido a que no hay ningún control fitosanitario, aseguró. “Los programas productivos que impulsa el gobierno son buenos debido a las diferentes alternativas, pero a la hora de producir es el problema, ya que de qué nos sirve producir si los mercados están llenos de productos de contrabando, esto ya lo hemos expuesto al gobierno a través de los gabinetes de producción, de la policía económica y de los diputados de la Asamblea Nacional, todas las autoridades lo saben, pero están haciendo muy poco para detenerlo” señaló el productor. Aseguró que papas y hortalizas ni siquiera entran por puntos ciegos, sino por los mismos puestos fronterizos camuflados con otros productos, y que las autoridades encargadas como el Magfor y la Policía económica, les han manifestado que si el contrabando no es mayor a US$100 mil, no pueden hacer nada. Este concluyó señalando que los productores de hortaliza del país están desprotegidos porque producir una manzana de tomate le cuesta aun productorC$450 mil y si se produce en macro túneles el costo anda por el medio millón de córdobas y como trabajan con préstamos con los bancos, el contrabando los llevaría al fracaso, por lo que van a tomar medidas como productores, si el gobierno no los escucha, aseguró. LLAMADO AL GOBIERNO Doña Francisca Montenegro Palacio, productora de papa de la comunidad La Colmena, en la Concordia, Jinotega, dijo que ya estaba la cosecha de la papa y les preocupa los precios debido a que cuando ellos están sacando la cosecha, entra papa de otros lados de contrabando que afecta a los productores de Nicaragua, aseguró. De la misma manera se expresó el productor José Alberto Palacio, quien señalo que está siendo afectado por dos lados, por el contrabando, ya que él es productor de papa y hortalizas y los precios de estos productos están por el suelo debido a que está entrando papa y hortaliza de forma ilegal al país, concluyó. Los horticultores señalaron que si las autoridades de gobierno no llegan a una reunión convocada para hoy, marte a Sébaco, realizarán tranques en la carretera Panamericana hasta que se les dé una solución a la problemáticas de sus producción, ya que ellos están trabajando por la seguridad alimentaria del país que es una política de Estado, pero necesitan el apoyo gubernamental. END