03, Febrero, 2015 03, Febrero, 2015 7:34 a.m. 7:34 a.m.

ROBERTO GONZALEZ ARMA CONFUSIÓN CON SUBSIDIO ELECTRICO

El sindicalista de la CST Nacional Roberto González armó tremenda confusión con el tema del subsidio eléctrico que reciben unos 700 mil usuarios que consumen menos de 150 kilowats al mes que según los expertos y la ley de estabilidad energética se pagan con recursos propios de los nicaragüenses, incluidos en el presupuesto de la república. Gonzalez informó en el programa 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau de Canal 15, lo que el director del INE David Castillo le expresó en una reunión que sostuvieron el día Lunes, donde se estableció que parte del ahorro que el país ha tenido con la energía por la baja en el barril de petroleo se abonaría a la deuda que se tiene con CARUNA. En el año 2012 el gobierno hizo un préstamo de unos 26 millones de dolares para amortiguar la diferencia del aumento de energia del 9% que se dio en ese año y cuyo aumento solo fue para 160 mil usuarios y no para los 700 mil que gozan del subsidio eléctrico que vía ley y vía presupuesto se garantiza por los impuestos que pagan los nicaragüenses. González por mas que se le insistió en el tema que no hay deuda por los 700 mil usuarios que gozan de un subsidio que cubre el presupuesto, se cerró en su respuesta de que su lucha es por los usuarios de menos de 150 kilowats cuando ya estos por ley están protegidos. El doctor Oscar Carrión asesor legislativo intervino en el programa vía telefónica e increpo al líder sindical por estar manipulando las cifras y reitero que los consumidores de energía de menos de 150 kilowats están subsidiados en el presupuesto de la república. El doctor Carrion compartió minutos después en facebook de la asignación presupuestaria para mantener el subsidio a la mayoría; "La Ley de Presupuesto General de la República de este año 2015 (para muestra un botón) establece o destina 312 millones de córdobas para cobertura del subsidio a los consumidores de 150 kwh mensuales o menos". Luego Carrión nos invitó a chequear "la pagina 8 de este ejercicio presupuestario del 2013 (modificación presupuestaria en la que se amplia el gasto del subsidio a los consumidores de 150 kwh mensuales o menos) No sale de ningún préstamo con Caruna ni de ningún financiamiento externo ni préstamo ni deuda, sale de los recursos propios, de los que pagamos mas de 150 kw mensuales" detalló Carrión que adjunto la modificación presupuestaria del 2013. Carrión también adjuntó la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto 2012 que establece en la página 10: "Se mantienen los subsidios de agua, energía eléctrica y teléfono a jubilados, de energía eléctrica en asentamiento en barrios económicamente vulnerables, y del transporte urbano colectivo de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino, para los cuales se han asignado un monto de C$395.9 millones para proteger a la población más vulnerable del país" argumentó el asesor parlamentario que impulsa una iniciativa para que se reduzca en un 50% la tarifa eléctrica y se amplíe el numero de beneficiados por ley y via presupuesto del subsidio energético que en este momento solo cubre a quienes consumen menos de 150 kilowatts. González aclaró que el INE no descartó la posibilidad de que se baje la tarifa eléctrica, pero que todavía están revisando el tema.