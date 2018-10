04, Febrero, 2015 04, Febrero, 2015 3:01 a.m. 3:01 a.m.

MÁS DE 2 MIL BACHILLERES QUEDAN FUERA DE LA UNAN-LEÓN

Un total de 2,050 bachilleres que realizaron el examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, quedaron fuera del sistema de educación superior, de acuerdo con los resultados oficiales brindados este martes por el doctor Octavio Guevara, rector de dicha alma máter. “El patrón de comportamiento del examen de admisión a nivel nacional es el mismo, fue diseñado con habilidades analíticas, verbales y numéricas, donde el estudiante demuestra su capacidad de conocimientos”, dijo Guevara este martes. El rector Guevara admitió que la gran cantidad de bachilleres que cada año queda fuera del sistema de educación superior es un problema que se acrecienta y debe de buscársele solución, “esperamos que estos 2,050 bachilleres que no fueron admitidos, sean captados por universidades privadas u otros centros de educación técnica”, comentó. El funcionario destacó que de los 6,936 bachilleres que se presentaron al examen de admisión el pasado 28 de enero, fueron admitidos 5,514 bachilleres (79%). En estudios generales fueron admitidos 2,894 y el corte fue de 51 puntos, y en las carreras sabatinas fueron aprobados 2,620. El 58% de los admitidos son mujeres y el 42% varones. OCHO EXCELENTES El rector informó que del total de examinados solo ocho clasificaron con promedios superiores a los 90 puntos y dijo que la universidad premiará su excelencia. “Vamos a ofrecerles a estos estudiantes sobresalientes una beca completa y otros tratamientos especiales, para ir promoviendo la excelencia académica”, comentó. La bachiller Ana Laura Rodríguez, de 16 años, originaria de Chinandega, obtuvo 93 puntos en el examen de admisión. “Estoy muy satisfecha de haber clasificado en la universidad, porque me esforcé por más de 4 meses estudiando de manera intensiva”, dijo. “Me siento feliz porque no me esperaba ganar una beca, voy a seguir esforzándome para estudiar la carrera de Medicina en la mejor universidad en el campo de la salud”, dijo la bachiller Allison Lisbeth Silva, de 16 años y egresada del Colegio Salesiano San Juan Bosco, de Granada.