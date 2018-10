POLICÍA NACIONAL APLICARA REGULACIONES AL TRANSPORTE PUBLICO

La Policía Nacional anunció que continuará aplicando medidas regulatorias al Transporte Urbano Colectivo. Entre las mencionadas ayer se cuenta moderar el ruido de las bocinas y establecer qué tipo de luces deben instalarse en las unidades, explicó a El Nuevo Diario el subdirector de la Policía de Tránsito y jefe de Registro Vehicular, comisionado mayor Luis Valle Corea. El comisionado mayor Valle Corea recordó que todos los buses deben poseer dos luces para utilizarlas en situaciones de oscuridad (horas de la noche), neblina, polvaredas y lluvia. “Estas dos luces son las de fábrica, con las que viene el autobús. No otras”, dijo. Afirmó que aparte de estas dos luces, los conductores tienen permitido agregarles dos tipo Leds (fuente luminosa no intensa) adicionales, que podrían ser ubicadas debajo de la unidad, las que en ningún momento deben afectar la visión de otros conductores. “Hay varias luces prohibidas, unas son las luces intermitentes, estas afectan la visión del conductor. Estas luces solo se permiten a vehículos de uso oficial, como los de la Dirección General de Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional, entre otras, no a unidades de buses”, explicó el alto oficial.En cuanto a las bocinas, el comisionado mayor Valle Corea dijo que la instalación y uso de bocinas de aire que suenen demasiado fuertes están prohibidas por la ley. “El artículo 26 de la Ley 856, en su numeral 42, manda a aplicar multas de C$420 a los conductores que hagan uso indebido de sus bocinas”, recordó. “Estaremos --agregó-- regulando esto más seguido, nuestros agentes de Tránsito estarán realizando los controles y aplicarán las multas correspondientes cuando se presente este tipo de situaciones”, dijo. El comisionado mayor Valle Corea dijo también que otro tema que estarán observando es el uso inadecuado de rines, los llamados de lujo, principalmente. “Los rines que tienen puntas alargadas, si son de plástico no representan un peligro para otros conductores, es por eso que están permitidas. Las de otro material son las peligrosas”, recordó. Otra de las regulaciones que anunció la Policía es la prohibición de música a alto volumen cuando los conductores de buses vayan al volante. “¿Qué implica manejar con cualquier dispositivo o con el volumen alto en nuestro vehículo? Provoca distorsión en el manejo, distorsión en las actividades motoras y eso provoca que nuestra concentración disminuya, advirtió por su lado el comisionado Iván Escobar, jefe de la Secretaría de la Dirección General de Seguridad de Tránsito.

MEDIDAS DIVIDEN A ORGANIZACIONES

• El director del Instituto Nicaragüense de Ayuda al Consumidor, Indec, Marvin Pomares, señaló que también los conductores de buses son humanos y para reducir la tensión de dos horas de ruta por vuelta, ellos escuchan música, aunque está de acuerdo en que esta debe tener un volumen moderado. “Tal vez la sanción tal y como está anunciada sea muy dura. Lo que se debe exigir es un tono moderado en la unidad, y los conductores deben entender eso. Ya quitarlos no lo considero correcto”, opinó Pomares. Señaló que estos casos tienen que ser regulados por la Alcaldía de Managua, a través del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Irtramma, cuyos inspectores se dedican a multar a taxistas pero no se toca al transporte colectivo. Por parte del Bufete Jurídico de Ayuda al Consumidor, Rubén Arriola dijo que ya era hora de que se actúe contra los “buses-discotecas”, aunque coincidió en que la regulación debió venir del Irtramma desde hace mucho tiempo, como ente regulador que no está actuando con beligerancia. Arriola destacó que en las unidades también viajan personas de la tercera edad, niños y personas enfermas, que no tienen por qué soportar los gustos a todo volumen de los conductores, siendo esto un servicio público. “Esta fue una medida inteligente, pero también deberían mandar a quitarles los vidrios polarizados y calcomanías que afectan la visibilidad de conductor”, recomendó Arriola. END