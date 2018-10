09, Febrero, 2015 09, Febrero, 2015 2:10 a.m. 2:10 a.m.

AMCHAM PRESENTA SU ESTRATEGIA

Nicaragua necesita mantener un crecimiento económico superior al 4.5%, y según Roberto Sansón Caldera, nuevo presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham, para lograrlo será necesario un trabajo conjunto de todos los sectores del país. Sansón dice que desde AmCham trabajará de la mano con el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, manteniendo el diálogo y el respeto para impulsar un mayor crecimiento económico. ¿Cuál es la clave para continuar el crecimiento económico del país? Creo que Nicaragua ha tenido un gran éxito por dos razones claves. Una, que es de las más importantes, es que ha habido un buen manejo de la macroeconomía, desde el punto de vista de Gobierno, que ha mantenido las condiciones estables para que se pueda desarrollar la actividad económica. Después, creo que ha habido bastante consenso entre el sector privado y el Gobierno de ir avanzando en los temas más importantes, políticos y económicos, para tener una economía sana, confianza en los inversionistas y solucionar los temas que nos acontecen. No todo es perfecto, hay mucho todavía que resolver, todavía hay dudas que se tienen con el Poder Judicial en general, con hacer valer la transparencia de los contratos, pero que se va avanzando, de hecho tuvimos el año pasado a la presidenta de la Corte (Suprema de Justicia) que nos explicó todo lo que está haciendo para mejorar ese aspecto. Tenemos muchas mejoras que hacer en aduanas, hemos visto incluso ahora de cómo mejorar la situación en el aeropuerto, creo que son temas que van a ir saliendo y es bueno que se hablen, y en eso AmCham juega un papel muy importante y quiere trabajar de la mano no solo con las entidades del Gobierno, sino con el resto de la empresa privada. Nosotros como AmCham tenemos un giro muy focalizado de nuestro quehacer, que es todo el desarrollo de las buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y queremos jugar un papel de apoyo. Creo que José Adán (Aguerri) ha hecho un trabajo espectacular al llevar a toda la empresa privada en diferentes momentos y temas, y nosotros lo que vamos a hacer es apoyarlo en todos los temas que nos ayuden a desarrollar mucho mejor las relaciones del sector privado nicaragüense con Estados Unidos. Yo creo que lo que hemos crecido en Nicaragua no es suficiente para lo que debemos de crecer, debemos estar muy satisfechos de lo que se ha hecho, pero nos falta avanzar más. Nicaragua debiera crecer al 8% y no al 5%, estamos felices porque estamos mejor que nuestros vecinos, pero la economía de Nicaragua es un décimo de las otras economías de la región, tenemos que pasar diez años creciendo al 8%, y que Honduras no crezca para alcanzarlos. ¿Cómo se puede mejorar esa relación de Nicaragua ante Estados Unidos? La relación entre dos países no es solo la relación entre dos gobiernos, la relación viene mucho de la hermandad que tienen los países, nosotros con Estados Unidos tenemos una cantidad de migrantes que viven en Estados Unidos, que se fueron buscando mejores situaciones económicas y muchos invierten en Nicaragua, ya sea por las remesas, incluso muchos que regresan al país con una cultura empresarial. Trabajamos con Aaccla (Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe), y con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa los intereses del sector privado de Estados Unidos, que le interesan nuevos mercados. Nuestro trabajo es fortalecer la imagen de Nicaragua en esos organismos internacionales. Para Amcham mantener una relación respetuosa y abierta con todos los gobiernos ha sido clave, pese a eso, ¿continuarán con su posición crítica cuando sea necesario? Definitivamente que sí, pero te cambiaría la pregunta, nosotros somos muy respetuosos de las posiciones y situaciones del Gobierno, pero nosotros siempre hemos denunciado lo que creemos que vale la pena denunciar, y hemos expuesto la preocupación cuando vale la pena preocuparse. ¿Qué hemos hecho, tal vez en un tiempo más reciente? Que le hemos tratado de poner la verdad priorizada, y peso a lo que tiene peso. Tenemos temas que obviamente nos preocupan, te hablaba del tema que hay que hacer valer la transparencia de los contratos, la parte legal, hemos sido muy cuestionados en temas de institucionalidad que siempre nos afectan la imagen de país, en temas de seguridad estamos de lujo y es algo que siempre sacamos adelante. Pero en todos los temas donde nosotros creemos que podemos y que debemos mejorar, nosotros lo vamos a señalar y cuestionar de la manera apropiada. En Nicaragua se habla de un buen clima de inversión, ¿qué acciones impulsarán para continuar promoviendo la inversión en este período que le toca dirigir? La inversión depende de muchos factores, no es solo que tenemos nosotros una de las mejores oficinas de inversiones en el mundo que es ProNicaragua, un trabajo muy bien hecho por el licenciado (Javier) Chamorro y el general (Álvaro) Baltodano que coordina muy bien todas las inversiones, por el mismo Cosep que ha trabajado en esto, y nosotros. El éxito para que haya un buen clima de inversiones requiere una estabilidad política macroeconómica, que la tenemos, unas reglas claras del juego para los inversionistas, que pueda haber previsibilidad de su inversión de hacia dónde va, y si hacen ciertas cosas que no vaya a ser confiscada o robada, o que se enfrente a climas, digamos, no naturales del negocio, y por supuesto, un clima económico con leyes fiscales adecuadas, con leyes económicas correctas. Nosotros hemos trabajado muy fuerte hacia afuera para cambiar la imagen de Nicaragua y demostrar que lo que se está haciendo en Nicaragua funciona. Un tema que quedó pendiente en la agenda del 2014 es el de los TPL, ¿existen posibilidades de que se pueda retomar este tema en este año y se pueda conseguir una extensión? Todo el tema de los TPL lo trabajamos bastante a través de Aaccla, lo que te puedo decir es que nosotros vamos a trabajar una nueva estrategia, muy de la mano con el trabajo que ya está haciendo el Cosep, de manera que ambas cámaras vamos a tocar este tema que nos interesa fuertemente como sector privado del país para tener mucho más eco en Estados Unidos. Nosotros estamos puestos a disposición del Cosep, todas nuestras oportunidades y ventanas que tenemos, para realmente llevar un mensaje de la mano. Creo que los TPL tal vez es el punto que más ha unido a todas las fuerzas económicas de Nicaragua en pro de que se extendieran. En agosto del año pasado el Gobierno de los Estados Unidos aprobó un Waiver de la Propiedad, ¿qué expectativa tiene en torno a este tema? Nosotros para esa época hicimos un trabajo bastante fuerte con el procurador (Hernán Estrada) tratando de entender cuál era la situación de los casos que quedan, hay que aclarar que los casos que van quedando son los casos de más difícil resolución, pero la Procuraduría tiene un plan y está trabajando muy fuerte con la embajada (de Estados Unidos) para ir resolviendo todos los casos. La complejidad y magnitud de los casos que van quedando, hace que sean también los casos más difíciles, pero la voluntad del Gobierno nosotros la hemos visto. Ahí, la presión de nosotros va a ser constante, pero sabemos que hay eco de que se tienen que resolver. Usted plantea que van a trabajar de la mano con el Cosep, hay un punto en agenda desde la baja del petróleo, como es el tema de la tarifa energética, ¿qué opinión tiene sobre la petición de revisar la tarifa? Nosotros creemos que todo el trabajo que hacemos tiene que ir coordinado y de la mano del trabajo que hace Cosep, porque Cosep al final tiene un músculo y una fuerza muy grande, tiene todas las estructuras. Nosotros tenemos que apoyar y complementar ambas cámaras para poder ser más eficientes, y eso es algo a lo que yo me voy dar a la tarea completamente. Yo he visto posiciones muy buenas, y muy positivas sobre este tema, de José Adán (Aguerri), que creo que está tomando el abanderamiento muy bien, nosotros apoyamos toda la gestión que ha estado haciendo él. Y el reclamo al Gobierno de que deben bajar la tarifa eléctrica, tomando en cuenta que dependemos nosotros de los hidrocarburos principalmente, aún con el cambio de matriz energética, cuando los teníamos alto pues manteníamos una excusa para mantener la energía alta, ahora que han bajado tan significativamente, realmente no existe una razón para que no se puedan ajustar la tarifa. Si nosotros no ajustamos nuestra tarifa vamos a estar poniendo a Nicaragua en desventaja competitiva con el resto del mundo. Yo aplaudo la posición del Cosep, y de José Adán, en empujar fuertemente que se tiene que revisar y hacer un trabajo para buscar cómo bajar el costo energético, no podemos dejar pasar estas oportunidades que se nos presentan. ¿Harían un planteamiento al Gobierno en ese tema? Yo ya lo he conversado con José Adán (Aguerri), le he expresado que cuenta con nuestro total apoyo, de ser necesario lo haríamos, pero esta es una bandera que está llevando el Cosep, entonces no hay necesidad de dividir el tema porque es una posición que compartimos todos. Vamos a tratar de incorporarnos mucho más y aprovechar las estructuras ya existentes para nosotros también poder colaborar. EL EMPRESARIO Roberto Sansón Caldera Profesión: es un Ingeniero Industrial con 17 años de experiencia en el campo automotriz y de las telecomunicaciones. Resultó electo recientemente como presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham. Ocupa, además, el cargo como director ejecutivo de la marca Nissan para El Salvador, Honduras y Nicaragua. END