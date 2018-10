09, Febrero, 2015 09, Febrero, 2015 6:58 a.m. 6:58 a.m.

ADOLESCENTES EMBARAZADAS NO SERAN EXPULSADAS DE COLEGIOS

Colegios católicos como el Divino Pastor están anuentes en cumplir con lo establecido en el artículo 305, del nuevo Código de Familia que establece que todo Centro de estudio público y privado, está obligado en permitir que la adolescente embarazada continúe sus estudios. Pero advierten que la ley debería de ir acompañada de una campaña de concientización para prevenir los embarazos prematuros. EL Subdirector del centro dijo a 100% Noticias que en el Colegio no se había registrado ningún caso de embarazo, pero que ellos se van a regir de acuerdo a lo establecido en la ley. “Nos vamos a regir conforme a la ley, pero como educador recomiendo reforzar las clases de educación sexual en el pensum académico para prevenir los embarazos en adolescentes” dijo el Subdirector del Divino Pastor José Enoc Gray Pérez. Jueces y Magistrados advierten que la ley es de ineludible cumplimiento y que las adolescentes no deben de ser movidas ni de sus aulas, ni de sus horarios. “Nadie puede expulsar a nadie, el embarazo no se debe de ver como un obstáculo a seguir estudiando” reitero el Vicepresidente de la Corte suprema de Justicia Marvin Aguilar. El Código también establece en su mismo artículo 305, que los centros de estudios que incumplan con la ley, recibirán sanciones administrativas por parte del Ministerio de la Familia y en Ministerio de Educación.