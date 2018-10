12, Febrero, 2015 12, Febrero, 2015 10:19 a.m. 10:19 a.m.

INDEC PREOCUPADO POR ESTUDIANTES NOCTURNOS

El Instituto para la Defensa de los consumidores, Indec, en conferencia de prensa hoy en Managua, reveló que tras visitar y reunirse con los estudiantes de 10 universidades capitalinas la queja es la misma: no hay transporte para los que salen a las 9.00 p.m. y si encuentran, les cobran caro. Marvin Pomares, representante de Indec, reveló que los principales problemas para los estudiantes universitarios se dan en los corredores de Managua-Carazo, Managua-La Concha, Managua-Masaya, porque tienen que salir de clases una hora antes, a las 8:00 p.m. para poder tomar un microbús interurbano, sino se quedan, y cuando eso ocurre y toman taxi, “los revientan”. Además, según Pomares, los buses expresos que viajan a los departamentos como Masaya y Granada, se van deteniendo a cada rato, y en algunos casos sus conductores y pasajeros no respeta la capacidad del autobús y los sobrecargan. Vidal Almendarez, representante de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, reconoció que hay algunos taxistas que incurren en abusos, pero señaló que el servicio se rige por la ley de la oferta y la demanda, de manera que si el usuario se da cuenta que le están cobrando de más, que no acepte el servicio y busque otro taxi. No obstante Fenicotaxi se comprometió a concientizar al gremio para que cobren una tarifa justa, sin embargo mencionó que pese a la baja del precio del combustible a nivel internacional hasta en un 50%, en Nicaragua apenas ha sido de un 20%. Se estima que unos 30 mil estudiantes universitarios usan el transporte colectivo interurbano y selectivo para llegar a las aulas y luego regresar a sus casas. END