14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 2:59 a.m. 2:59 a.m.

PROMOTORIA SOLIDARIA CELEBRA VII CONGRESO

Decenas de jóvenes que forman parte de la Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista 19 de Julio, celebraron su VII Congreso Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en el que ratificaron su firme y decidido compromiso de seguir acompañando todas aquellas tareas que promueven restitución de derechos y que en su amplia mayoría son ejecutadas por el Gobierno Sandinista. Además de los jóvenes promotores solidarios, también se hicieron presentes muchachos y muchachas que forman parte de instituciones que realizan labores solidarias, como la Cruz Roja Nicaragüenses y los Bomberos Voluntarios que hicieron demostraciones del servicio que brindan a las familias de todo el país. “Estamos celebrando la alegría de compartir que hemos estado ya como jóvenes llevando tanto tiempo y que hemos estado compartiendo con niños, niñas, con las familias, con los adultos mayores, con las personas iletradas que hemos estado alfabetizando, y estamos compartiendo cuál es el trabajo que hemos venido realizando en nuestro voluntariado”, manifestó la compañera Darling Ríos, coordinadora de la Promotoría Solidaria. Comunicó que en el marco del congreso se estará acompañando a niños y niñas con capacidades diferentes, así como con los adultos mayores y otros sectores. Reconocen a la Personalidad Solidaria En la actividad que se desarrolló en los predios de la UNAN y en el auditorio Carlos Martínez Rivas, se proyectó un video que muestra parte del hermoso trabajo de amor que hacen a diario estos jóvenes promotores. Igualmente se otorgó un reconocimiento como Personalidad Solidaria a la jovencita Ariadna Orellana, Reina del Carnaval 2014, por su esmerado trabajo con niñ@s en situaciones de riesgo. En el VII Congreso de Promotoría Solidaria se aprobó el Plan de Trabajo 2015 que ratifica el compromiso de amor y solidaridad hacia las familias de todo el país. “El Plan 2015 contempla la movilización de la juventud en alfabetización, en tareas solidarias con personas con discapacidad, acompañamientos a las familias en la entrega de bienes solidarios, la visita de las familias con niños y niñas que necesitan reforzamiento escolar, también con los adultos mayores. El Plan de Trabajo en si contempla el trabajo solidario que la juventud realiza en todos los ámbitos y que vamos a estar extendiendo en las universidades, colegios y comunidades del país”, citó Ríos. Orellana, por su parte, agradeció a la Promotoría Solidaria el reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo en pro de la niñez nicaragüense, un segmento de la sociedad que también apoya la Juventud Sandinista, a través de sus diferentes movimientos. “Estoy muy honrada por el reconocimiento y no me queda más que hacer la invitación a los jóvenes a ser solidarios, tal como lo hago con el proyecto que he estado trabajando y que se llama ‘Chigüines con Caites’ que somos cuatro chavalas de San Marcos y que estuvimos trabajando con un comedor de la orden religiosa Las Carmelitas”, dijo Orellana. El joven Yoneli Suárez, originario de Matagalpa, indicó que se está compartiendo amor en todos los rincones de Nicaragua, uno de los principales objetivos de la Promotoría Solidaria. “Los jóvenes promotores solidarios estamos realizando esta fiesta, felices de compartir amor, todos en solidaridad, unidos desde los diferentes departamentos del país, estamos compartiendo las diferentes experiencias que hemos tenido en los departamentos, municipios y comunidades o en nuestros barios, con los niños, niñas, los adultos mayores, es muy importante que celebremos y continuaremos incluyendo a más jóvenes en las diferentes acciones que desarrollamos”, puntualizó Suárez. 19 DIGITAL