14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 8:07 a.m. 8:07 a.m.

TAXISTAS CREEN QUE LA POLICÍA SE EXCEDE EN MULTAS IMPUESTAS

Aunque la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 431 define (artículo 3, numeral 18) qué es estacionarse sobre la vía “para que en un tiempo necesario” el conductor “pueda subir o bajar personas o carga, sin obstaculizar la libre circulación vehicular”, los taxistas denunciaron que los policías los han multado por obstrucción del tráfico o invasión de carril, porque se detienen unos segundos o minutos para subir o bajar pasajeros. Vidal Almendárez, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, Fenicootaxi, reveló que han recibido unos 30 reportes de sus asociados con ese señalamiento, lo que los ha llevado a sentir “que la Policía se está excediendo”. “En otros países hay bahías de taxis para que se puedan detener, aquí no hay, entonces el taxi se detiene donde el pasajero le hace la parada, luego el policía viene y le impone la multa, eso es injusto, porque si no hay condiciones de infraestructura vial, el taxista se va a detener evidentemente a la orilla de la calle”, agregó. Los personeros del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, Irtramma, no se pronunciaron sobre el problema, pese a que se les buscó. Por su parte Reynaldo Bermúdez, directivo de Fenicotaxma (Federación de Cooperativas de Taxi de Managua), indicó que esta semana se reunieron con la jefatura de la Policía de Managua para exponer las quejas del gremio, sin embargo lo que les recomendaron es apelar, proceso que según Almendárez es engorroso, por lo que la mayoría de gente prefiere pagar la multa. LA OTRA CARA DE LA MONEDA Pero la otra cara de la moneda la dio Miguel Robles, de 78 años, quien indicó que tras conducir 15 años en la vías de Managua se dio cuenta que los buseros y taxistas se detienen donde “les da la gana”, lo que podría ocasionar un accidente si el conductor que viene detrás de ellos se descuida. “El taxista no podría tener paradas porque es ruletero, pero sí puede orillarse sobre la vía”, agregó. Finalmente un taxista, quien estaba en la Dirección de Tránsito pagando una multa, indicó que la realidad es que “muchas de las infracciones son injustas”, porque él hizo una maniobra evasiva cuando otro conductor “se tiró un alto”, pero el agente solo multó a una persona. END