15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 3:44 a.m. 3:44 a.m.

400 PAREJAS SE DAN EL “SÍ ACEPTO” EN BODA MASIVA

La Plaza de Colores, en el Puerto Salvador Allende, se llenó de blanco y de amor, al celebrarse por doceava ocasión las Bodas Masivas, evento organizado esta vez por Tu Nueva Radio Ya. La ceremonia, que se realizó para concretar la relación sentimental de estas personas en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, cumplió con la meta de formar nuevas familias en este día tan especial e inolvidable. Durante el evento, que fue visto por centenares de personas que cada fin de semana visitan el hermoso puerto, se deleitaron con música e interpretaciones del cantautor nicaragüense Otto de la Rocha. Los nuevos matrimonios demostraron su amor con besos, abrazos y con palabras de amor. Ana Ruth López junto a su esposo Juan Antonio Mendoza Rodríguez, expresaron sentirse felices por dar este gran paso que los compromete a serse fieles y respetarse. “Es un placer para mí ya tener un matrimonio estable, tenemos dos años y queríamos ante los ojos de Dios ser un matrimonio legal”. Su pareja indicó estar “Muy contenta, dándole gracias a Dios que se nos pudo dar la oportunidad. A los que no lo pudieron hacer este año les digo que aprovechen el próximo año y no le dejen pasar”. La joven Shandy López, dijo sentirse “Súper bien, segura de lo que estamos haciendo, confío en él y alegre porque gracias a Dios voy a estar al lado de él”. Ana Raquel Gonzales, esposa de Rafael Centeno Chavarría, resaltó su amor incondicional hacia su pareja. “El día de hoy estoy cumpliendo nueve años de estar con mi pareja y la verdad le doy gracias a Dios por habérmelo puesto en el camino porque él es una buena persona y un muy buen esposo, yo lo quiero y le he demostrado mi amor en distintas maneras”. Él por su parte, se rindió en elogios hacia quien a partir de hoy es su esposa, confiando en que la bendición de Dios estará siempre presente en esta alianza que nace en igualdad de relaciones. “Me siento feliz porque Dios me ha dado el privilegio de tener la mujer más bella de la tierra, porque creo que Dios lindo me envió a esta tierra destinado para ella y el día de hoy 14 de febrero del 2015 estamos llegando a nueve años de estar juntos”, concluyó. La titular del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), Marcia Ramírez, acompañó a éstas centenares de parejas, recordándoles que se está por implementar el Código de la Familia, el cual entrará en vigencia el 8 de abril. “En este modelo de responsabilidades compartidas, ustedes tiene una tarea muy importante, hoy asumen la responsabilidad de entenderse ustedes como pareja, de dialogar, de cultivar cada día como se cultiva una plantita”. “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene trabajando día a día en fortalecer a la familia, y el Código de la Familia que va a entrar en vigencia el 8 de abril, es un marco de leyes para proteger a esa institución tan importante, en un sentido positivo, protegerlas para fortalecer valores y para que la familia se desarrolle en armonía”, sentenció. Por su parte, el padre José Luis Montoya, quien dio la bendición a las parejas que provienen de todas partes del país, les invitó a reafirmar su amor y su unión familiar apegados a los principios bíblicos para así lograr vivir en armonía y felicidad. “Hay que recordar que la persona de Cristo es el primero que tiene los mejores deseos que la familia permanezca unida, y unida bajo su bendición. Es día de San Valentín, día de los enamorados, día de la amistad, día del corazón y día de la paz; y día de estrechar los lazos fraternos entre los seres humanos”. El compañero Denis Schwartz, director de Tu Nueva Radio Ya, manifestó que “sacando la cuenta por pareja, el esfuerzo que se haría en una boda civil en el hogar andaría por los once mil córdobas, fiesta, juez, invitados y acá lo hacemos totalmente gratis”. “Cerramos con 400 parejas de todo el territorio nacional. Hubo una pareja de menor edad de 17 años la muchacha y de 18 años el joven. De mayor edad fue un señor de 73 años y la muchacha de 36 años”, finalizó. EL 19 DIGITAL