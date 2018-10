15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 3:51 a.m. 3:51 a.m.

ENTREGAN 2,500 PAQUETES ALIMENTARIOS A FAMILIAS DE MANAGUA

Con mucho cariño y solidaridad, jóvenes de Promotoría Solidaria entregaron 2,500 paquetes alimentarios a familias de Managua, quienes lo recibieron con mucha alegría en este Día del Amor y la Amistad. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, una vez más reafirman su compromiso de seguir viendo por las necesidades de los más humildes. Mujeres solteras, madres de caídos en la guerra, personas con discapacidad y personas desempleadas, son parte de los centenares que este fin de semana recibieron arroz, azúcar, aceite, cereales, pastas y café. La señora Martha María Oporta, madre soltera, quien vive en el Distrito III de Managua, manifestó su agradecimiento al recibir este paquete básico para la alimentación de su hogar. “Muchísimas gracias, que Dios bendiga al presidente Daniel Ortega y a la Primera Dama (Rosario Murillo) por hacer este gesto de amor. Me siento muy alegre y contenta por la gracia del Señor”. “Esto es bienvenido por la gracia del señor Jesús. Que Dios bendiga al Presidente y a la Primera Dama”, afirmó. Asimismo, Luis Gutiérrez, otro protagonista de los programas del Gobierno, señaló que para él y su esposa recibir estos alimentos es “un gran placer que nos hayan ayudado, me siento muy orgulloso de tener a nuestro presidente Daniel Ortega que es él que nos ha ayudado siempre a nosotros”. Enfatizó que “Yo siempre pido por todos, sobre todo por la gente que es más necesitada que nosotros. Estamos agradecidos con el presidente por el zinc que nos dieron porque lo necesitamos”. Otro protagonista, habitante del barrio Ayapal, Arnoldo José Mayorga de 79 años, quien desde hace años tiene que hacer uso de una silla de ruedas para trasladarse, recibió como cada mes el paquete solidario que ayuda en la economía de su familia. “Esto es una gran cosa. Hoy Día de la Amistad está buenísimo. Le agradezco demasiado. Vino cuando menos esperaba”, dijo muy emocionado. Martha Méndez García, quien padece una discapacidad, externó que esperaba ese paquete que es gracias a la buena gestión del gobierno sandinista. “Me siento bien porque me ha bendecido el señor. Esperaba que viniera este paquete. Me ayuda porque comemos gracias a Dios”. Este paquete de alimentos servirá para alimentar a cinco personas en la casa de la señora Mariana Tercero Martínez, quien aseguró que le alcanza para unos quince días. “Viene a buena hora. Ahorita ha estado bien dura la cosa. Mi trabajo es remendar ropa y ahorita ha estado bien escaso y entonces me siento feliz porque me vienen a suplir con esto que me manda el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, concluyó. EL 19 DIGITAL