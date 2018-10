15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 10:12 a.m. 10:12 a.m.

SECUNDARIA RURAL A DISTANCIA SE DESARROLLA CON ÉXITO

Todo un éxito ha resultado el programa de Secundaria Rural a Distancia, el cual ha sido implementado por el Gobierno Sandinista para garantizar la continuidad educativa de aquellos muchachos y muchachas campesinas que al culminar su primaria debían interrumpir sus estudios debido a la lejanía de los centros donde se imparte la secundaria. En los municipios de Villa El Carmen y San Rafael del Sur se han habilitado cuatro escuelas para que los adolescentes de las diferentes comunidades lleguen y puedan acceder al derecho a la educación secundaria, para de esta manera forjarse un mejor futuro para ellos y sus familias. “Quiero salir adelante, prepararme aquí en esta escuela. Gracias por brindarnos este apoyo de venir aquí a aprender más. Yo creo que sin esta escuela yo no podría estudiar porque yo trabajo de lunes a viernes”, señaló Bryan Rafael Molina, estudiante de la comunidad Los Velázquez, de San Rafael del Sur. El alcalde de este municipio, Noel Cerda, manifestó que desde el año pasado se viene haciendo este esfuerzo para que los muchachos puedan continuar estudiando. Subrayó que tenían una meta de 69 estudiantes en las dos escuelas habilitadas, no obstante, la cifra ha llegado a casi 100 matriculados, lo cual demuestra el interés de las familias y de los mismos muchachos. En Villa El Carmen, el éxito no es menos, pues al igual que en San Rafael del Sur, la meta se ha sobre cumplido. “Antes no habían oportunidades como esta. Y Ahora como una joven madre mi meta es salir adelante para poder darle lo mejor a mi hija y para salir adelante con ella”, expresó Maykelin García, de 15 años, quien llega a la escuela ubicada en la comunidad California junto a su pequeña hija de 1 año de edad. Hay que recordar que para los gobiernos neoliberales si una muchacha estaba embarazada debía abandonar la escuela, sin embargo, este nuevo modelo educativo le da mayor prioridad a la necesidad que tienen los jóvenes por aprender independientemente de si tienen o no hijos. Otro aspecto no menos importante es que en las escuelas de secundaria rural a distancia el Gobierno Sandinista ha garantizado la merienda escolar, lo cual representa un apoyo más para los muchachos campesinos deseosos de continuar educándose. En Villa El Carmen están habilitados dos centros rurales y ya van más de 74 estudiantes matriculados. Según el alcalde Denis Espinoza, los resultados han sido tangibles, pues la comunidad entera se ha mostrado preocupada de que los muchachos al dejar la primaria puedan ingresar a la secundaria. EL 19 DIGITAL