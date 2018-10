21, Febrero, 2015 21, Febrero, 2015 5:37 a.m. 5:37 a.m.

NICARAGÜENSE GABRIEL SERRA DICE QUE "VIVE UN VERDADERO SUEÑO"

LOS ÁNGELES (EE.UU.) El cineasta nicaragüense Gabriel Serra, nominado a los Óscar, está pasando los días previos a los premios con su familia y amigos, alojado a una hora del bullicio de Hollywood y disfrutando sin perder la calma de una experiencia que es "como viajar a la Luna", según dijo a Efe en una entrevista. Serra, de 30 años, es el primer cineasta de Nicaragua en optar a las famosas estatuillas gracias a "La Parka", un filme sobre un empleado de un matadero en el que se reflexiona sobre la vida y la muerte y que le ha valido la nominación en la categoría de mejor cortometraje documental en la 87 edición de los premios de la Academia. EFE Para Gabriel Serra Arguello, el primer nicaragüense en ser postulado a un Oscar, la experiencia es un verdadero sueño cumplido. "Yo lo soñé. Creo mucho en los sueños. Soñé que iba a estar en el teatro. No sé si soñé si estaba recibiendo el premio pero soñé que estaba allí", dijo el cineasta a The Associated Press el jueves por la noche durante una recepción con líderes de la comunidad centroamericana en Los Angeles. "Me he convertido como en una especie de brujo, creo yo, en la vida. A veces tengo miedo con lo que deseo". Serra compite en los Oscar por "La Parka" bajo el rubro de mejor cortometraje documental. El filme narra la vida de un trabajador de un rastro y la forma en que su oficio lo vincula con la muerte. Los sueños le han servido bien al director en otras ocasiones. Incluso algunas partes de "La Parka" las vio primero en sueños. Pero detrás de las ensoñaciones hay mucho trabajo, recalcó. "A uno no le dan algo porque tuviste un sueño y estuviste allí sentado", añadió. "Hay que saber pedir las cosas, saber cómo pedirlas y cuándo pedirlas, que tanta energía o que tanto esfuerzo estás haciendo para eso se convierta en algo". La experiencia de la nominación todavía le parece un poco surreal. Hace unos días participó como panelista en un foro organizado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en el Teatro Samuel Goldwyn y se sintió tan nervioso que le temblaron las piernas. "Me temblaban las piernas porque estaba ante un magno lugar, con una historia monstruosa. Está una estatuilla dorada agarrándose las manos, que es más grande que uno, pero dije, 'Bueno'. Me fijé en el muchacho de al lado y estaba temblando, también el del otro lado estaba temblando. Dije, 'Bueno, hay que estar tranquilo para asumirlo"', recordó. La nominación le llegó en un momento perfecto, dijo, justo cuando está listo para despegar y hacer proyectos mayores. "Creo que estoy preparado para asumir retos grandes", señaló el director de 30 años. Próximamente, trabajará como fotógrafo una cinta mexicana y planea realizar talleres en Nicaragua. También tiene un guion de documental que quiere dirigir en México y otro guion de ficción que quiere dirigir en Nicaragua. "Quiero dirigir máximo cuatro películas en la vida porque creo más en la calidad, no en la cantidad", puntualizó. Tras haber ganado premios en 16 festivales con "La Parka", Serra quiere conquistar el Oscar. De ganar, dijo, dedicaría el premio a su familia, al Centro de Capacitación Cinematográfica, donde estudió, a Nicaragua y a México. "Sigo procesando esto, no creas que es tan fácil entender la magnitud de esto", comentó. La ceremonia de los premios Oscar se realizará el domingo en el Teatro Dolby en Hollywood. EL NUEVO HERALD