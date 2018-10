EL FRIJOL BAJA DE PRECIO EN LOS MERCADOS

El precio del frijol bajó por tercera semana consecutiva en los diferentes centros de compras, según un sondeo dado a conocer este jueves. Para la tercera semana de febrero el precio del frijol disminuyó a C$ 19.9 la libra comparada con C$ 20.9 en la segunda semana de enero. Durante este período, también se observó una caída en el precio del queso seco ubicándose en C$ 57.5 contra C$ 62.6 la libra. De acuerdo al informe, continúan disminuyendo los precios de los principales perecederos: el tomate pasó de C$ 15.1 a C$ 13.7 la libra y la cebolla blanca de C$ 20.2 a C$ 18.7 la libra. Por otro lado, la carne de cerdo y los huevos registraron un aumento en su precio ubicándose en C$ 70.3 la libra y C$ 50.8 la docena (C$ 65.5 la libra y C$ 48.2 la docena, en la misma semana del mes anterior). LA PRIMERISIMA