26, Febrero, 2015 26, Febrero, 2015 12:34 p.m. 12:34 p.m.

GOBIERNO DICTARA INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

En las próximas horas el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo dictara el nuevo reajuste del salario mínimo para este año. El Cosep decidió no presentarse a la última sesión de trabajo, abandonando las negociaciones. Fueron 60 días de negociación donde no lograron acercarse posiciones. En la mesa de discusión quedaron planteadas varias propuestas de incrementos que deberán ser tomadas en cuenta por el gobierno a la hora de dictar el nuevo reajuste salarial “Dimos hasta el 26 de febrero y aun así está ausente un sector económico de esta comisión, a esta mesa no le queda más que dictar como se mandata legalmente y seria por medio de un acuerdo ministerial que estaríamos dando a conocer el nuevo reajuste salarial a más tardar el día de mañana”, explico Alba Luz Torres, Ministra del Trabajo. “Es lamentable que el Cosep haya abandonado el tripartismo, está la propuesta del 14% que respaldamos los sindicatos de trabajadores y el 9.5% plantado por los empresarios, esperaremos que dice el Gobierno”, dijo José Espinoza, Secretario General de la CUS. “Esperemos que el nuevo incremento dictado por el Ministerio del Trabajo respete lo establecido en la Ley por lo tanto el reajuste no puede ser menor al 10.98%”, detallo Luis Barbosa, representante de la Unidad Sindical FNT. Por segundo año consecutivo, los sindicatos, empresarios y el gobierno no alcanzan acuerdos tripartidos en las negociaciones del salario mínimo.