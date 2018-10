28, Febrero, 2015 28, Febrero, 2015 2:42 a.m. 2:42 a.m.

ASENTAMIENTOS INSALUBRES EN TIPITAPA POR FALTA DE PRESUPUESTO

Basura, pestilencia y polvo. Con estos males conviven pobladores de los asentamientos Ciudadela San Martín, Villa Solidaridad y Cristo Rey, en el municipio de Tipitapa, quienes se sienten abandonados por el gobierno local porque tienen años con estos problemas y no les brindan una solución. Sandra Moreno, habitante de Cristo Rey, dijo a El Nuevo Diario que en un principio el basurero quedaba frente al asentamiento Cristo Rey, sin embargo la basura y el mismo botadero ha crecido, afectando a otros sectores aledaños. “Aquí no se aguanta la pestilencia, las bolsas plásticas llegan a tus patios y salas, el olor a tela quemada y el humo es terrible, ya no aguantamos esta situación, queremos que la Alcaldía haga un muro a este basurero, además no tenemos aguas negras”, aseveró Moreno. Por su parte, Ana Vanessa Gómez, habitante de Villa Solidaridad, señaló que la carretera que pasa por estas zonas es un caos: en temporada lluviosa afectan los lodazales y pegaderos, mientras en época de verano las polvaredas son causantes de enfermedades respiratorias a los niños. “Otro problema es que los buseros entran a los asentamientos de mala gana, los taxis es difícil que entren, las ambulancias se niegan dar atención, por si fuera poco algunos transportistas hablan de subirle al pasaje por el mal estado de la calle, necesitamos soluciones prontas”, comentó Gómez. SIN PRESUPUESTO Ante la problemática, Norvin Bolaños, concejal de Tipitapa por el Partido Liberal Independiente (PLI), manifestó que debido a que el presupuesto del municipio es muy corto, no existe partida monetaria para estas zonas dentro del Plan de Inversión Anual (PIA) del 2015. “Hay proyectadas pequeñas obras de saneamiento para el basurero, además se destinó un monto para reducir las quemas de basura y separación de desechos, pero cercar el basurero no está contemplado”, respondió Bolaños. Asimismo, Bolaños explicó que se rumora que el programa del Gobierno “Calles para el Pueblo” beneficiará a estos sectores, sin embargo aún son solo especulaciones. “En cuanto a la falta de aguas negras en el Cristo Rey, los reclamos son válidos, pues como se trata de un asentamiento relativamente nuevo, estamos lejos de que nos den ese servicio”, lamentó Bolaños. El asentamiento Cristo Rey se formó en el 2008, con las primeras evacuaciones organizadas de la zona costera de Managua. Villa Solidaridad tiene un origen similar, pues nació en Tipitapa con la reubicación de damnificados por el invierno del 2010, en ambos lugares hay muchas necesidades básicas. 1 BUS del transporte colectivo es el único que entra a este sector de Tipitapa. END