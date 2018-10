28, Febrero, 2015 28, Febrero, 2015 9:26 a.m. 9:26 a.m.

DENUNCIAN A TEMPLE BAR POR MALTRATO Y ABUSO LABORAL

Los propietarios de Temple Bar serán puestos a la orden de un juez laboral por el supuesto incumplimiento en el pago de prestaciones sociales de cinco trabajadores que fueron despedidos por exigir el pago puntual de sus salarios. La denuncia la hicieron público en el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, dos de los cinco afectados, que refieren que el restaurante, les atrasaba el salario por más de una semana, les recargaba de trabajo e incumplía el pago de horas extras. María Lacayo acusó a la representante del negocio, Augusta Arguello, de agredirla físicamente después de reclamar el pago de su salario. “Comenzó a gritarme, me dijo groserías, me agredió, me aruño y me echó hasta la puerta con el guarda y ella se armó de una escoba para darme” dijo. Por su lado Kevin Hernández expreso que “nos hacían hacer doble trabajo por el mismo salario, además que nos retrasaban el pago por más de una semana, igual la propina, también nos empezaron a pagar quincenal y después cada mes”. Por su parte Francis Valdivia, abogada del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, dijo que el caso pasara a los tribunales laborales porque fracasó el dialogo y la parte administrativa en el ministerio del trabajo. Temple Bar respondió a través de un comunicado que: “En Ningún momento hemos negado pagarles sus prestaciones de ley, al contrario nos encontramos anuentes a negociaciones, actualmente estamos en comunicación con el Lic. Silvio Guerrero del movimiento María Elena Cuadra, quien tiene conocimiento que no le hemos negado lo que por Derecho le corresponde a estos señores”. POR JACKSON OROZCO/100%NOTICIAS