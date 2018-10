02, Marzo, 2015 02, Marzo, 2015 1:45 a.m. 1:45 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA RINDE HOMENAJE PÓSTUMO AL RECTOR ELMER CISNEROS

El Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, asistió la noche de este domingo a la vela que se le realiza al Rector de la UNAN-Managua, Elmer Cisneros, quien falleció de forma inesperada este viernes en horas de la noche. Durante el día, diferentes personalidades del país y representantes de instituciones del Gobierno y el Estado de Nicaragua, llegaron hasta el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN, para rendir honores póstumos al destacado catedrático nicaragüense. El Presidente Daniel destacó que el compañero Cisneros venía trabajando por la calidad de la educación, desde que asumió como rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN, Managua) hace 4 años y 7 meses. “En este rápido tránsito dejó mucho, le heredó mucho con su talento, con su esfuerzo, con su dedicación, con su mística, deja un legado para la comunidad universitaria, y deja un legado también para el pueblo de Nicaragua, para el Estado nicaragüense”, expresó. Desde el Auditorio Fernando Gordillo, el mandatario manifestó su solidaridad a familiares, amigos y comunidad universitaria, en nombre del Estado, y como Jefe de Estado de este país. “Le manifiesto la solidaridad, el amor del pueblo y del Estado nicaragüense para lo que es la herencia que con el servicio le deja a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil y al pueblo de Nicaragua, nuestro hermano Elmer”, refirió. Subrayó que el rector Cisneros estaba comprometido en continuar con el reto que tenemos todos de darle más calidad a la educación; no solamente a la educación universitaria, sino la Primaria, Secundaria, Técnico-Vocacional y a todos los niveles educativos. “Un compromiso que asumió Elmer, que asumió de la universidad, que asumió con Telémaco (Talavera) en el Consejo (CNU) (…) y que ya hemos empezado un gran esfuerzo, a empujar, pero todavía va adelante el deseo, van adelante las ideas, va adelante el ejemplo que nos deja Elmer”, indicó. El Presidente Daniel reflexionó que hace falta incorporar los instrumentos que nos permitan dar este salto de calidad en la educación. “Yo diría que ese salto de calidad en la educación nos lo comprometemos todos con Elmer. Avanzar con mayor fuerza, con mayor voluntad, con mayor decisión”, manifestó. Daniel reiteró sus condolencias a la familia, amigos y toda la comunidad universitaria; a los hijos, a las hijas, a los hermanos, las sobrinas; la familia grande de Corinto que se encuentran acompañándolo. “Fue una despedida tan sorpresiva. Un hombre frente a la plenitud de sus capacidades. Desde la alta responsabilidad que asumió ante el pueblo, ante los estudiantes, ante la Patria”, sostuvo. Ante la partida física del rector Cisneros, el Comandante expresó que “estamos comprometidos con él, y seguiremos dando la batalla por el bienestar de la juventud nicaragüense; de los estudiantes, de las universidades, de las escuelas técnicas; de los estudiantes de la secundaria, de los estudiantes de la primaria, de los niños que hoy van a los preescolares”. “Por toda esa juventud que hoy camina a través de los nuevos proyectos en el campo de la educación, nos comprometemos con Elmer para seguirle cumpliendo a Nicaragua”, concluyó Daniel, seguido de firmar el libro de condolencias. Un hombre comprometido con la educación El Presidente del CNU, compañero Telémaco Talavera indicó que en los últimos años las universidades en términos académicos han avanzando mucho y parte de esos logros se deben a la determinación con la que trabajo el rector Cisneros. “Pero eso avance no hubiera sido posible, sin la decisión, la determinación y el compromiso del maestro Cisneros, es un gran ciudadano, un gran académico y un extraordinario funcionario, además de ser una persona humilde, no andaba buscando protagonismo, ni nada, pero él estaba siempre trabajando por lo mejor del pueblo de Nicaragua, siempre luchó por una educación para el pueblo, por el pueblo, por una educación emancipadora, por una educación como derecho humano y como bien público”, destacó Talavera. Aseguró que el rector Cisneros promovía una universidad vinculada a la comunidad, a las familias, al campo, a la ciudad, pero también con vínculos en las relaciones internacionales, “eso era el maestro Cisneros y nos toca al resto seguir ese ejemplo”. La esposa del rector Cisneros, Norma Corea, indicó que el mejor homenaje que la comunidad estudiantil universitaria le puede hacer, es seguir cultivando cada uno de los proyectos que había impulsado el académico y los que estaba proponiendo para los próximos meses. “Era una persona sana, con muchos proyectos, con muchas visiones y deseos de mejorar mucho más de todo lo que se ha mejorado en esta universidad y no sólo en la universidad, sino que en el país. Su legado y el ejemplo en la capacidad de gestión, el ejemplo de cómo concertó él con los centros públicos y con las instituciones privadas de todo el país y con universidades a nivel internacional, en Europa, Latinoamérica, Asia y Noruega”, enfatizó Corea. Puntualizó que el Rector Cisneros estaba promoviendo junto al Ministerio de Educación, un proyecto dirigido a fortalecer las áreas de lectura y ortografía, así como la enseñanza del inglés como un segundo idioma. El comandante Daniel a su llegada al auditorio Fernando Gordillo fue recibido por centenares de jóvenes estudiantes universitarios y de la Juventud Sandinista 19 de Julio.