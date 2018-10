04, Marzo, 2015 04, Marzo, 2015 1:40 a.m. 1:40 a.m.

POLICÍA NACIONAL BRINDA SEGURIDAD A FAMILIAS Y PRODUCTORES DE MATAGALPA

Las diferentes especialidades de la Policía Nacional, al igual que en la capital, se encuentran desplazadas en los departamentos de todo el país. Durante un recorrido por la ciudad de Matagalpa y sus municipios, es notoria la presencia de los agentes del orden, quienes garantizan la efectividad del Plan de Reforzamiento de la Seguridad Ciudadana, logrando de esta manera brindar respuesta a las demandas de la población. Desde horas tempranas, los agentes policiales garantizan el ingreso de los jóvenes y niños a los centros de estudio, así mismo, garantizan la libre circulación de los vehículos, a su vez los conductores muestran su documentación sin oponerse, sumándose de esta manera al trabajo preventivo que desarrolla el Gobierno Central a través de la Policía. “La comunidad, a través de las asambleas, nos ha planteado sus necesidades e inquietudes y por ello estamos acompañándoles, brindándoles el servicio policial correspondiente con todas las especialidades de nuestra institución, logrando de esta manera reducir los índices de delitos. Dentro de los mecanismos que estamos desarrollando hemos fortalecido el mecanismos de emergencia a través del patrullaje, la ubicación de retenes policiales en el campo y la ciudad”, señaló el Comisionado Mayor Martín Solórzano, Jefe de la Delegación Departamental. El desarrollo del modelo de seguridad preventiva desde la comunidad y para la comunidad favorece al desarrollo de nuestro país, tomando en cuenta que se avecina una temporada en la que se incrementa el ingreso y la circulación de turistas nacionales y extranjeros en la zona de Matagalpa, por ello es importante la articulación de trabajo entre la Policía Nacional y otras instituciones como el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). “La seguridad turística juega un papel fundamental para que los visitantes se sientan seguros de contar con una instancia que guarda la seguridad y el orden, brindan información relacionada a los centros turísticos de nuestro departamento, fortaleciendo y dando mayor confort a quienes elijan Matagalpa como un destino durante la Semana Santa” afirmó Yohaira Hernández, Delegada Departamental de Intur. Así mismo, los comerciantes y usuarios de las diferentes terminales de buses, cuentan con el respaldo de los agentes, quienes realizan trabajos de prevención de delitos en cada sitio, logrando de esta manera reducir los asaltos, agresiones y otros delitos menores como la alteración al orden público, embotellamientos debido al mal uso de las vías por parte de los conductores. Modelo de seguridad ciudadana instaurado en las zonas productivas La seguridad de los nicaragüenses no únicamente está siendo asegurada en las zonas urbanas, en las zonas rurales y productivas las autoridades se han hecho presentes para garantizar de manera coordinada con los agricultores y ganaderos el buen desarrollo del cultivo, el traslado y pago de planillas y la circulación segura de las cosechas. En el caso de Matagalpa, una zona que se caracteriza por la alta producción de café y cacao, así como ganado, los productores de manera categórica solicitaron a los agentes mayor presencia en las zonas donde se desarrolla este rubro, solicitud que ha recibido respuesta a través del desarrollo del componente de Seguridad en el Campo, logrando así más tranquilidad para los agricultores y obreros. A través de la puesta en marcha del Plan de Seguridad, se ha logrado reducir el abigeato y el robo de planilla, entre otros delitos. “Estamos desarrollando coordinaciones con fuerzas cooperantes auxiliados por 300 policías voluntarios que están en las haciendas protegiendo y ayudando al desarrollo del Plan de Seguridad, de igual manera estamos trabajando con las cooperativas de cafetaleros para garantizar el transporte de la producción, hemos coordinado con los propietarios de beneficios de café para controlar el ingreso y salida del producto y de esta manera evitar el hurto, siendo una de las mayores denuncias en las zonas rurales”, dijo el Comisionado Solórzano. Estas mismas acciones se vienen desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional, tomando en cuenta que somos un país altamente productivo, por tal razón, la seguridad está presente en todos aquellos espacios en los que la atención policial es fundamental. “En el caso de las zonas productivas se están efectuando inspecciones en los vehículos que transportan ganado para evitar el abigeato, durante la inspección el portador del ganado debe presentar la carta de venta de los animales y la guía única que es emitida por la alcaldía, así mismo con la producción de café, nuestros agentes prestan seguridad durante el traslado de las cosechas, el pago de la planilla y el resguardo de las zonas, tomando en cuenta que durante las cosechas muchas personas ajenas a la zona vienen hasta acá a trabajar y nosotros aseguramos que no se presenten incidentes como alteraciones” expresó el Comisionado Mayor Douglas Juárez, Jefe de Seguridad en el Campo. Por su parte, los propietarios de haciendas cafetaleras, así como quienes se dedican a la comercialización y producción de ganado, afirman que el Plan de Seguridad impulsado por la Policía Nacional les brinda mayor seguridad y tranquilidad al momento de desarrollar sus labores, por tanto solicitaron a las autoridades darle continuidad al mismo. “Muchas veces la gran afluencia de personas en nuestras haciendas cafetaleras trae consigo algunos problemas de seguridad, sin embargo con el desarrollo del Plan de Seguridad en el Campo, ejecutado por la Policía Nacional, se han reducido los asaltos a nuestros trabajadores durante los días de pago, además nos brindan acompañamiento durante el traslado de valores, por ello estamos agradecidos con la Policía Nacional, por brindarnos respuestas” manifestó Bilgen Castro, de la Hacienda la Jamonia. “Muy importante el trabajo que están desarrollando, notamos que hay mayor legalidad y seguridad porque se está garantizando la producción de café y ganado, evidenciando que somos un país seguro, sin embargo considero que la seguridad policial debe profundizarse más y no dejar de estar presente en nuestras zonas de trabajo, porque estoy seguro que de esta manera se van a erradicar en su totalidad los delitos” concluyó Felipe Dávila.